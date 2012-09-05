В те времена не особенно заботились о «чистоте жанра». Адептов вполне устраивали такие уступки стилю, как высокий руль, бак «капелькой», двухуровневое седло со спинкой, широкая (140/90-15) задняя шина и «рубленые» глушители. Уже в следующем 1985 году начали производство 400-кубовой модификации «EN400 Twin» для японского рынка (70x51,8 мм, 398 куб. см, 45 л. с. при 9500 об/мин). От «американского» варианта она поначалу отличалась отсутствием спинки (ее стали устанавливать с 1987 года).

Время для первой серьезной модернизации пришло осенью 1989 года, когда в названии машины появилось слово «Vulcan». Мотоцикл для экспортных рынков получил 500-кубовый двигатель, унифицированный по размерности с мотором дорожно-спортивного «GPZ500S» (74x58 мм, 498 куб. см, 55 л. с. При 8500 об/мин). Изменили форму глушителя (он стал короче, а вместо среза появился обратный конус) и заднего крыла (характерная «рыбка»). Базу увеличили с 1485 до 1560 мм. Легкую модернизацию провели в конце 1993 года. Литые колеса уступили место спицованным, а с панели приборов исчез тахометр - его посчитали излишним для круизера. Попали в ДТП? Выкуп битых автомобилей в компании АвтоMoll96 осуществляется на выгодных условиях.

Наиболее разительные перемены в облике и внутреннем устройстве машины произошли осенью 1995 года. Новый «EN500 CustomCruiser» (известный также под именем «EN500 Classic») выпускается только в 500-кубовом формате: на японском рынке ему на смену пришел «Vulcan» с V-образной двойкой. Двигатель перенастроили на тягу на средних оборотах. С этой целью конструкторы уменьшили диаметр диффузоров карбюраторов с 34 до 32 мм, изменили фазы газораспределения, увеличили на 25% инерцию маховика, снизили с 10,8 до 10,2 степень сжатия. Максимальную мощность снизили до 46 л. с. при 8000 об/мин. Глушители вновь вытянулись в длину и обрели косой срез. Зубчатый ремень создатели мотоцикла заменили цепью «О-ring». Благодаря новой раме и увеличенной до 1595 мм базе изменился в целом образ мотоцикла: отныне он «исповедует» философию «Long& Low» («длинный и низкий»). Ниже стал руль, исчезла спинка для пассажира, а панель приборов «переехала» на бензобак.

Динамика мотоцикла скорее спортбайковская, чем круизерная - сказывается происхождение мотора. Разумеется, для достижения быстрого разгона (сотню с места он способен «делать» менее чем за 7 секунд) двигатель придется крутить вовсю и задавать работу сцеплению и коробке передач. Впрочем, к их работе трудно придраться. Вместе с тем подвески - не из лучших, и управляемость мотоцикла далеко не спортбайковская. Зато хороши тормоза.

Как двигатель, так и ходовая часть зарекомендовали себя весьма надежными. Больше всего хлопот доставляет коррозия - мотоцикл к ней не слишком стоек. Ранние модели (до 1992 года) страдали от переохлаждения карбюраторов. Еще один типичный дефект - отказ «концевика» боковой подставки. Долгая жизнь модели - безусловный плюс аппарата в глазах покупателей секонд хэнда: плохие мотоциклы долго не выпускают.