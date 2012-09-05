Всем известно, что сайт казино Вулкан 24 предлагает всем любителям азарта самые выгодные условия игры с довольно щедрым вознаграждением, добыть которое довольно просто и увлекательно. Разнообразие игр, простой интерфейс, понятный дизайн и своевременная техническая поддержка сделала этот ресурс самым популярным среди азартных заведений. Теперь же играть стало еще проще, так как доступ к официальному сайту не ограничен!

Довольно часто гемблеры сталкиваются с проблемой входа на ресурс, однако, технический персонал сделал прорыв в этом направлении, создав зеркало казино, которое автоматически запускается в случае возникновения проблем на сайте. То есть, теперь ничего не может помешать вам выигрывать кругленькую сумму денег, даже блокировка со стороны провайдера, которая так часто разочаровывает игроманов, которые находятся на полпути от джек-пота.

Для чего нужны зеркала казино?

На данный момент, провайдеры действительно довольно агрессивны по отношению к индустрии азартных развлечений, причем, стоит отметить, что это результат государственной политики в этом направлении, а не личная неприязнь казино как такового. Казино Вулкан не является исключением, поэтому, блокировка сайта вполне возможна. Для того, чтобы избежать подобной ситуации, было создано зеркало казино, которое является аналогом оригинального сайта. Ограничения на зеркале, как и на официальном сайте, отсутствуют, то есть, не имеет значения, играете вы в казино, или же используете зеркало. Дело в том, что даже интерфейс зеркала совпадает с оригиналом, не говоря уже о всех остальных возможностях ( доступ к финансам, турнирам, акциям, личному кабинету и бонусам). Все изменения на сайте с точностью отражаются и в зеркале, так что не стоит бояться, что ваши достижения не зафиксируются или пропадут безвозвратно. Этого не произойдет. Все игровые автоматы и лотереи Вулкан 24 доступны и на зеркале, так что вы вряд ли заметите разницу между казино и зеркалом. Игра что на зеркале, что на оригинале идентична и ничем не отличается.

Проблематика доступа к зеркалу

Когда на сайте возникают проблемы, автоматически включается зеркало, однако, переход на зеркало также может подвергнуться блокировке. Довольно часто такая ситуация омрачает посетителей, однако, это совершенно не говорит о том, что ничего нельзя сделать. Сохраните актуальную страницу зеркала Вулкан 24 - http://zerkalo-casino3.net/vulkan24.php и оно будет в вашем распоряжении в любое время, не смотря ни на что. Стоит отметить, что есть шанс избежать блокировки и оригинального сайта, причем, вам не нужно обладать какими-то специальными знаниями или умениями. Максимум, что от вас требуется, это регулярно чистить куки-файлы. Возможен и другой вариант: используйте для входа не обычный браузер, а программу для шифрования трафика (ZenMate, Browsec). Кроме того, разорвать привязку адреса к компьютеру можно при помощи "Турбо" режима, который доступен в браузерах Опера и Яндекс, соответственно, провайдер не сможет вычислить, какие сайты вы посещали, а какими пользовались. То есть, можно сделать вывод, что играть в казино Вулкан 24 стало намного проще с технической точки зрения, так как никакие технические сбои и всевозможные блокировки не смогут вас выбить из колеи и игра будет продолжаться до логичной победы, то есть, шанс сорвать большой куш возрастает с небывалой скоростью. Играйте, ведь это новый, дивный мир, о котором вы раньше и не подозревали, который дает вам путевку в качественно новую жизнь.

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