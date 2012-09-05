Рама опирается на рессоры через кронштейны. Грузовые автомобили имеют обычно полуэллиптические передние рессоры, снабжённые кронштейнами по концам. В старых конструкциях, когда лонжерон и рессора выступали вперёд, передний конец лонжерона загибался вниз, образуя выгиб. Теперь передняя часть шасси обычно закрывается облицовкой, лонжерон имеет прямой конец, и к его боковой и нижней полкам прикреплён обычный штампованный кронштейн, расположенный непосредственно под лонжероном.

Задние концы передних полуэллиптических рессор присоединяются к кронштейнам рамы при помощи серёжек; эти серёжки могут работать на сжатие или на растяжение, что учитывается при конструировании кронштейнов. При серёжке, работающей на сжатие, кронштейн более прост, и эта схема является сейчас наиболее распространённой. Есть два типа задних кронштейнов передней рессоры с серёжкой, работающей на сжатие. Тип А не имеет заклёпок в нижней полке лонжерона и поэтому предпочтителен, хотя в этом месте напряжение лонжерона обычно невелико. Необходимо пройти техосмотр? Закажите диагностическую карту онлайн на mytexosmotr.com и сэкономьте свое время. Документ будет готов течение нескольких минут.

Передний конец задней рессоры присоединяется к своему кронштейну непосредственно или при помощи серёжки в зависимости от применённого типа привода. Тип А представляет простую вилку и прикреплён к раме пятью заклёпками, две из которых проходят через нижнюю полку лонжерона. Тип В является более закрытым и имеет несколько лучшую внешность. Литая соединительная часть кронштейна, выполнена в форме конуса, расширяющегося к основанию, и снабжена рёбрами — одним вертикальным и двумя горизонтальными. Кронштейны рессор тяжёлых грузовых автомобилей подвергаются временами сильным ударам, особенно если через них передаётся толкающее усилие или тормозной момент, поэтому кронштейны должны обладать достаточной жёсткостью как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Палец рессоры может крепиться в кронштейне различными способами. Обычно устанавливается зажимной болт в специальной бобышке, прилитой к наружному ушку кронштейна перпендикулярно оси пальца рессоры. При применении кронштейна палец рессоры просверливается на проход в осевом направлении и через него пропускается болт с большими шайбами.

Большинство кронштейнов рессор изготовляется из ковкого чугуна. Применяются также сварные стальные кронштейны. Этот кронштейн состоит из двух сваренных штамповок, каждая из которых образует одну проушину вилки. В обеих проушинах имеются большие отверстия, через которые проходит приваренная стальная труба с резиновой втулкой. Кронштейн прикреплён как к вертикальной, так и к нижней полке лонжерона, который в этом месте (вблизи заднего конца) имеет сравнительно небольшую глубину.