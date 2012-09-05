Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Кронштейны рессор автомобиля




Кронштейны рессор автомобиля
7 Апреля 2018
Теги: авто

Рама опирается на рессоры через кронштейны. Грузовые автомобили имеют обычно полуэллиптические передние рессоры, снабжённые кронштейнами по концам. В старых конструкциях, когда лонжерон и рессора выступали вперёд, передний конец лонжерона загибался вниз, образуя выгиб. Теперь передняя часть шасси обычно закрывается облицовкой, лонжерон имеет прямой конец, и к его боковой и нижней полкам прикреплён обычный штампованный кронштейн, расположенный непосредственно под лонжероном.

Задние концы передних полуэллиптических рессор присоединяются к кронштейнам рамы при помощи серёжек; эти серёжки могут работать на сжатие или на растяжение, что учитывается при конструировании кронштейнов. При серёжке, работающей на сжатие, кронштейн более прост, и эта схема является сейчас наиболее распространённой. Есть два типа задних кронштейнов передней рессоры с серёжкой, работающей на сжатие. Тип А не имеет заклёпок в нижней полке лонжерона и поэтому предпочтителен, хотя в этом месте напряжение лонжерона обычно невелико. Нужны срочно деньги? Сдайте старый аккумулятор https://www.rimir.by/pages/sdat-akkumulyator-za-dengi.html и получите за него нужную сумму.

Передний конец задней рессоры присоединяется к своему кронштейну непосредственно или при помощи серёжки в зависимости от применённого типа привода. Тип А представляет простую вилку и прикреплён к раме пятью заклёпками, две из которых проходят через нижнюю полку лонжерона. Тип В является более закрытым и имеет несколько лучшую внешность. Литая соединительная часть кронштейна, выполнена в форме конуса, расширяющегося к основанию, и снабжена рёбрами — одним вертикальным и двумя горизонтальными. Кронштейны рессор тяжёлых грузовых автомобилей подвергаются временами сильным ударам, особенно если через них передаётся толкающее усилие или тормозной момент, поэтому кронштейны должны обладать достаточной жёсткостью как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Палец рессоры может крепиться в кронштейне различными способами. Обычно устанавливается зажимной болт в специальной бобышке, прилитой к наружному ушку кронштейна перпендикулярно оси пальца рессоры. При применении кронштейна палец рессоры просверливается на проход в осевом направлении и через него пропускается болт с большими шайбами.

Большинство кронштейнов рессор изготовляется из ковкого чугуна. Применяются также сварные стальные кронштейны. Этот кронштейн состоит из двух сваренных штамповок, каждая из которых образует одну проушину вилки. В обеих проушинах имеются большие отверстия, через которые проходит приваренная стальная труба с резиновой втулкой. Кронштейн прикреплён как к вертикальной, так и к нижней полке лонжерона, который в этом месте (вблизи заднего конца) имеет сравнительно небольшую глубину.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Сечения балки - . (+10)
Кронштейны рессор... - . (+80)
Передние оси авто... - . (+76)
Этапы срочного выкупа автомоби... - . (+97)
Распространенные мифы о скупке... - . (+90)
Внешние раскосы - . (+87)
Прочность деталей рулевого упр... - . (+90)
Подшипники переднего колеса... - . (+94)
Срезывающие силы... - . (+93)
Развал колёс - . (+103)
Поперечины рамы - . (+96)
Влияние торможения на напряжен... - . (+89)
Расчёт изгибающих моментов... - . (+79)
3 способа защиты кузова автомо... - . (+94)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке