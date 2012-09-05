Рама подвешивается на рессорах с помощью кронштейнов. Впереди, как правило, устанавливаются полуэллиптические рессоры, и для них требуется по кронштейну с каждой стороны. При этом переднему кронштейну придается специальная конструкция. Она устанавливается на загибающемся книзу переднем конце лонжерона рамы и закрепляется на нем с помощью одной заклепки, расположенной вертикально на самом переднем конце лонжерона, и трех или более горизонтальных заклепок. Для более дешевых легковых и грузовых автомобилей указанный кронштейн изготовляется большей частью в виде обыкновенной плоской вилки. В конструкции кронштейн рессоры закрывается сверху стенкой, идущей немного ниже оси рессорного болта. Это придает более красивый вид, чему открытых вилкообразных кронштейнов. Для того чтобы рессорный палец не вращался в кронштейне, его закрепляют или посредством маленькой шпильки, пропущенной снизу в головку болта и в тело вилки, или же посредством небольшой шпонки. Нужны качественные автозапчасти? Загляните в интернет-магазин https://exist.ua. Здесь вы найдете широкий ассортимент товаров по самым доступным ценам. А если не сможете справиться с ремонтом авто самостоятельно, на сайте найдете ближайшее к вам СТО и получите хорошую скидку на обслуживание.

Задние концы полуэллиптических передних рессор присоединяются к кронштейнам рамы посредством сережек, причем эти сережки, в зависимости от конструкции кронштейнов, могут работать или на сжатие, или на растяжение. Наибольшая простота конструкции получается при сережках, работающих на сжатие, и этот тип принят теперь повсеместно даже для самых дорогих автомобилей. Есть два типа конструкций задних кронштейнов передней рессоры для сережек, работающих на сжатие. Конструкция, обозначенная буквой А, не требует ни одной заклепки в полке рамы и поэтому должна быть признана наилучшей, хотя впрочем в этом месте рамы напряжение материала обычно не особенно велико. Задние рессоры подвешиваются к своим кронштейнам с помощью скобы или сережки. Показаны два вида кронштейнов для этой части автомобиля. Кронштейн, помеченный буквой А, представляет собой обыкновенную вилку и прикрепляется к раме тремя заклепками, одна из которых проходит сквозь нижнюю полку. Кронштейн, помеченный буквой В,—закрытого типа, имеет более красивый вид, в особенности если передний конец задней рессоры вынесен наружу. Однако обычно употребляют открытого типа кронштейн, который покрывается специальным кожухом. Если задние рессоры тоже полуэллиптического типа, то лонжероны рамы могут быть сзади так же, как и спереди, опущены книзу, причем к ним также крепятся кронштейны. Сквозь кронштейны пропускается стержень, концы которого имеют резьбу сережек. Такая конструкция получила в Европе наибольшее распространение.

Ввиду того что рамы грузовых автомобилей отличаются по конструкции от рам легковых машин, то и кронштейны имеют конструктивные различия. Конструкция, помеченная буквой А, представляет собой передний кронштейн, приклепанный к переднему углу рамы. Поскольку однако американские конструкции имеют вообще тенденцию к тому, чтобы рама нависала над передними рессорами, в данном случае кронштейны помещаются ниже рамы. Кронштейны типа В устанавливаются на заднем конце передних рессор, а также для опоры задней рессоры.