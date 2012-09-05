При уменьшении радиуса поворота количество ДТП возрастает. Высокая аварийность на кривых, радиус которых меньше 150 м, связана с тем, что в этих ситуациях ДТП возникают по нескольким причинам. При превышении безопасной скорости поперечное ускорение приводит либо к съезду автомобиля с дороги в результате сноса или заноса, либо к опрокидыванию автомобиля. При ограниченной видимости превышение безопасной скорости становится причиной наездов. Поскольку на поворотах малых радиусов эти явления происходят при относительно небольших скоростях, подобные ошибки, как и в предыдущих ситуациях, допускаются большим числом водителей. Безопасность на дороге обеспечат правильно подобранные шины. Найти высококачественную продукцию можно в интернет-магазине https://shina.house/shiny. Здесь вы сможете воспользоваться функцией подбора по автомобилю и приобрести самый лучший вариант.

Когда радиус поворота становится равным или превышает 200 м, максимальная скорость грузового автомобиля и автобуса становится недостаточной для того, чтобы вызвать на повороте боковое скольжение и тем более опрокидывание. Поэтому коэффициент аварийности уменьшается, а основными причинами ДТП становятся ошибки, связанные с оценкой ситуации при объезде стоящего частично на дороге автомобиля или при обгоне на повороте. Такая опасность возникает только при повороте направо.

Особую опасность кривые в плане малых радиусов представляют тогда, когда они расположены после длинных прямых. На прямых участках дороги в свободных условиях движения водители развивают высокие скорости. При увеличении длины прямолинейных участков в свободных условиях движения, как правило, водители по мере движения увеличивают скорость. Причина этого заключается в следующем. Если водитель не ставит задачу поддержания определенной постоянной скорости, то он не контролирует ее по спидометру. К этому следует добавить неумение найти положение педали скорости, при котором скорость автомобиля остается постоянной. Поэтому по завершении разгона перед данной прямой педаль скорости оказывается нажатой немного больше, чем необходимо, что приводит к очень медленному увеличению скорости, заметить которое можно только контролируя скорость по спидометру.