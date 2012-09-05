Введение переходных кривых для обеспечения зрительной плавности трассы необходимо лишь при радиусах кривых в плане, меньших 5000—6000 м. Искажение в перспективе кривых больших радиусов настолько мало, что поворот сохраняет плавный вид и без переходной кривой.

Клотоида имеет уравнение A2=RL. Изменяя величину параметра А, можно варьировать крутизну переходных кривых в очень широких пределах. Для проектирования клотоидных трасс и разбивки их на местности имеются подробные таблицы >.

Криволинейная трасса имеет ряд преимуществ по сравнению с прямолинейными участками дорог:

на кривых больших радиусов, на которые не распространяются ограничения правил дорожного движения, водители лучше, чем на прямых, оценивают условия обгона;

условия оценки скорости встречного автомобиля значительно улучшаются, если из-за кривизны трассы его угловая скорость поперечного по отношению к встречному автомобилю перемещения достигает 15—30 угл. мин/с;

на кривых водитель меньше подвергается опасности ослепления светом фар встречных автомобилей;

при проезде по кривым водитель лучше видит элементы ландшафта и ситуации, не только надвигающиеся на него, но. и перемещающиеся перед его взором перпендикулярно направлению движения, смена пейзажей уменьшает утомляемость;

криволинейность клотоидной трассы позволяет тщательнее учитывать смену грунтов и геологических напластований, а также гидрогеологические условия.