В прямозубом коническом зацеплении все образующие зубьев обеих шестерён сходятся в вершине конуса, и это обеспечивает соприкосновение зубьев по всей длине, если оси обеих шестерён находятся в общей плоскости. Для получения аналогичного результата при спиральном зацеплении радиусы кривизны сопряжённых поверхностей зубьев обеих шестерён должны быть одинаковы. Однако в эксплуатации невозможно обеспечить сохранение осей обеих шестерён в общей плоскости, так как картер деформируется и валы изгибаются под нагрузкой, и если зубья при лёгкой нагрузке находятся в зацеплении на всей своей длине, то при тяжёлой нагрузке возникнет концентрация напряжения на широком конце зуба. Для избежания этой концентрации напряжений в спирально-конических шестернях радиус кривизны выпуклой стороны зуба делается несколько меньшим, чем радиус кривизны вогнутой стороны. В этом случае зацепление происходит не одновременно по всей длине зуба, а только на некотором расстоянии по обе стороны от точки касания зубьев и действительная длина участка касания увеличивается с увеличением нагрузки. При консольной конструкции ведущей шестерни зубья нарезаются так, чтобы при лёгких нагрузках центр поверхности касания зубьев находился у их узкого конца. По мере увеличения нагрузки точка контакта перемещается, при полной нагрузке находится в средней части зуба, и таким образом нагрузка хорошо распределяется на весь зуб. Чем жёстче опоры, тем меньше должна быть разность радиусов кривизны сопряжённых поверхностей зубьев и тем более равномерно будет распределяться нагрузка на зубья.

Углы спирали. Угол между образующей начального конуса и касательной к зубу в точке пересечения его с этой образующей выбирается таким образом, чтобы обеспечить необходимое перекрытие зубьев и поэтому уменьшается при увеличении числа зубьев меньшей шестерни, и наоборот. В табл. 7 даны углы спирали, применяемые для спирально-конических шестерён легковых и грузовых автомобилей.