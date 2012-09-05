Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Критические скорости




Критические скорости
8 Сентября 2017
Теги: авто

При известных специальных условиях карданные валы подвергаются добавочным напряжениям, которые должны быть учтены при расчете. Вскоре после введения во всеобщее применение привода при помощи карданного вала начали обнаруживаться недостатки от сильной вибрации, дававшей в результате постоянное изгибание и даже поломку карданных валов при известных критических скоростях, особенно на автомобилях с двигателем, исполненным в одном блоке с коробкой передач; при этом необходимо применение чрезвычайно длинных карданных валов. Явление не было совершенно новым, так как наблюдалось раньше в связи с паровыми турбинами, которые работают при много более высоких скоростях, и было разработано математическое его объяснение. Это объяснение сводится кратко к следующему.

Несмотря на точную обработку, центр тяжести вала никогда не совпадает точно с осью вращения. Благодаря эксцентриситету центра тяжести появляется неуравновешенная центробежная сила, вызывающая вибрацию вала. Это явление будет еще более заметным, если вал несет тяжелый диск на средине его длины при центре тяжести, расположением вне оси вращения. Пусть центр тяжести будет на расстоянии й от оси вращения вала. Под влиянием центробежной силы вал в средине своей длины получит изгиб на величину у от своего среднего положения. При таком изогнутом положении будет также неуравновешенная центробежная сила, действующая на массу вала, которая будет добавляться к центробежной силе, действующей на массу диска, но для данного случая допустимо первой пренебречь.

Когда а=тф, прогиб становится бесконечным, т, е., если вибрации не будет ограничена подшипниками, вал сломается. Поэтому это является условием, определяющим критическую скорость. В дополнение к вышеуказанному имеется другой фактор, который будет препятствовать поломке вала; он состоит в том, что скорость вращения вала изменяется так быстро, что он остается вблизи критической скорости недостаточный промежуток времени, чтобы дать возможность наступить опасным вибрациям. Для того чтобы центробежная сила могла быть выражена в фунтах (килограммах), угловая скорость го дана в радианах в секунду, линейные размеры должны быть даны в футах (ем), и тогда о есть сила, необходимая для прогиба вала на 1 фут (ем) в середине его длины.

 


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Пригородные и городские автобу... - . (+21)
Автомобили-такси... - . (+27)
Автоточка - . (+40)
Прицепной состав... - . (+45)
Грузовые автомобили... - . (+88)
Передняя независимая подвеска ... - . (+57)
Грузовики отличаются высокой п... - . (+142)
Кривизна зуба - . (+55)
Шины грузовиков и автобусов... - . (+61)
Замена катализатора на пламега... - . (+75)
Типы спиральных рессор... - . (+71)
Гипоидные шестерни... - . (+115)
Факторы, влияющие на комфорт... - . (+227)
Удельная работа упругой деформ... - . (+105)
АвтоВыкуп - . (+130)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке