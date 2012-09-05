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Критерии оценки
10 Сентября 2022
Теги: авто

Использование данной охлаждающей жидкости предельно упрощено — потребителю предлагается полностью готовый к применению продукт (50 на 50 — антифриз плюс деминерализированная вода), который нужно просто залить в радиатор. Розничная цена за канистру объемом 3,78 литра — 59 гривен.

Кресла групп 0 и 0+ представляют собой люльки. Они могу иметь некоторые полезные опции - к примеру, съемный козырек от солнца, как на фото

Передняя подушка у этого кресла выполняет две функции: служит своеобразным столиком и удерживает ребенка в критической ситуации

Если автомобиль оснащен Isofix, можно купить и кресло с этой системой креплений. Точнее, в Isofix в данном случае крепится так называемая база, кресло же устанавливают на нее - зто быстро и удобно

В том, что для перевозки детей необходимо использовать автокресла, уже никто не сомневается — этого требуют не столько ПДД, сколько элементарные правила безопасности. Детские сиденья позволяют значительно сократить вероятность получения тяжелых травм при ДТП любого масштаба — от мелких до очень серьезных. Штатный ремень автомобиля рассчитан на взрослых, маленьким же пассажирам он не обеспечивает эффективной защиты.


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