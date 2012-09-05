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Крепление мотора
23 Января 2018
Теги: авто

Переходим теперь к деталям рамы, служащим для укрепления мотора и в большинстве случаев являющимся поперечинами рамы. Лапы мотора опираются обычно на кронштейны, приклепанные к лонжеронам рамы таким образом, чтобы мотор мог быть поставлен на место сверху. При этом обычно для предупреждения передачи колебаний раме и кузову мотор устанавливается на резиновые прокладки. При таком способе кронштейны не играли особой роли в отношении увеличения крепости рамы. Но, чтобы все же усилить в данных условиях прочность :рамы, для установки мотора употребляют жесткие поперечины, на которых и устанавливают на прокладки мотор. Мы видим здесь трубчатую поперечину в виде выгнутой к низу дуги, на которой покоится задняя часть мотора.

Обычно одна поперечина устанавливается немного позади коробки передач, а другая—у передних кронштейнов задней рессоры, или несколько подальше назад, около имеющегося в раме выгиба. Если указанные поперечины отштампованы из стали, то их обыкновенно делают, особенно посредине, более толстого сечения, чем значительно увеличивается сопротивляемость рамы скручивающим усилиям. Рассмотрим тип двойной поперечины для средины рамы; такая конструкция в различных видоизменениях применялась на заводах Mercedes в Германии. Этот тип, в форме буквы X, представляет собой весьма прочную конструкцию, все части которой имеют корытное сечение. У легковых автомобилей старого типа с отдельной коробкой передач открытые стороны швеллеров были обращены друг к другу, причем самые швеллеры склепывались так, чтобы при соединении образовывать подобие ящика, на котором и устанавливалась шаровая опора трубы карданного вала.

В конструкции, которую имеет новая Octavia, закрытые стороны швеллеров обращены друг к другу, а к ним прикреплена болтами шаровая опора трубы карданного вала. Здесь легко заметить, что поперечина такого вида должна оказывать значительное сопротивление перемещениям рамы и, при условии установки на ней посредине ящикообразного устройства, также и скручиванию.

В некоторых случаях поперечина позади коробки скоростей изготовляется с большим сквозным отверстием круглой или овальной формы, через которое проходит карданный вал, причем благодаря этому данная поперечина выполняет также роль предохранительного устройства, предупреждая возможность падения на землю вала в случае разрыва переднего карданного шарнира, что отнюдь не является невозможным.

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тут были комменты. RIP!






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