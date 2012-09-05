Проверка состояния и в случае надобности крепление стремянок, хомутиков и пальцев рессор, корпусов амортизаторов и их рычагов и стоек, буксирного прибора. Проверка состояния рамы.

Проверка состояния и в случае надобности крепление крыльев, брызговиков, подножек, капота, ручек, петель, замков и ограничителей открытия дверей, стеклоподъемников и стеклоочистителей.

Проверка состояния подушек сидений и их спинок, обивки кузова легковых автомобилей, брусьев и досок бортов и пола грузовой платформы.

Проверка состояния и крепления запоров и петель бортов, крепления грузовой платформы к раме автомобиля.

Проверка действия пускового электрофакельного устройства, пускового подогревателя, аварийного указателя давления масла (для дизельных автомобилей).

Проверка состояния, действия и крепления кранов, воздухопроводов и механизмов пневматического управления дверями, устройств для отопления кузова, крепления кронштейнов сидений и их спинок, стоек дверей и кронштейнов поручней (для автобусов).

Проверка герметичности соединений коробки отбора мощности, насоса и цилиндра гидравлического подъемного механизма, действия рычагов управления подъемного механизма, проверка состояния надрамника платформы, шарниров и соединений подъемного механизма, деталей карданного привода насоса (для автомобилей- самосвалов).