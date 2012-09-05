Двадцать первый век, продемонстрировал людям изобилие потрясающих открытий во многих сферах развития. Всемирная сеть открывает людям больше количество возможностей, реализация которых, доступна всем пользователям интернета. Владелец компьютера, ноутбука или смартфона, способен решить важные вопросы, не выходя из дома.

Услуги онлайн кредитования не остаются в стороне, и становятся популярнее с каждым днем, тем самым, сильно повышается спрос на них. Создание услуги интернет кредитования сказалась на работе многих банков и весьма взволновала их работников. В скором времени, всем пришлось осознать тот факт, что использование данного сервиса практично и занимает мало времени, и при использовании кредитов, клиентам не приходится посещать офисы и представлять оригинальные документы сотрудникам. Отсутствие необходимости в посещении банков является самым главным преимуществом онлайн оформления. Для того чтобы получить кредит необходимо ознакомиться с предложенными условиями, заполнить онлайн анкету, и получить одобрение, которое принимается в течение 10-20 минут.





Способы онлайн кредитования

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Стоит упомянуть тот факт, что расчет кредита производится автоматически на калькуляторе, встроенном на сайте финансовой организации, данный апгрейд упрощает работу банковским работникам. Для произведения расчета необходимы следующие составляющие, а именно, размер возможных комиссий, ставка по кредиту, и объем первоначального взноса (если речь идет об ипотеке). Также не стоит забывать о возможном существовании повышенных комиссионных выплат за мгновенное оформление экспресс займа.

Но, система онлайн кредитования имеет некоторые минусы, недостатки, которые нельзя упустить из виду. Речь идет именно о комиссиях, которые взимаются за высокий процент по займу и непосредственно за сам процесс денежного перевода. Технические недостатки тоже могут слегка подпортить рейтинги многих банков, суть которых состоит в мелочах: в утере пароля от личного кошелька, потере интернет связи. Также к минусам данной услуги относится и неверная оценка платежеспособности заемщика со стороны кредитора. Учитывая это, многие кредиторы относятся более осторожно к процессу выдачи денег в долг.

Как получить быстрый займ в режиме онлайн? Для получения микрозайма необходимо просто заполнить заявки, которые можно найти на сайте https://money-creditor.ru/mikrokrediti. Если же вы получите положительное решение, то и деньги вы получите в самые сжатые сроки, при этом вам не придется подтверждать доходы. А также всем клиентам представлена возможность более упрощенной процедуры получения наличных. Большинство людей выбирают способ получения денег на банковскую карту, но есть и другие варианты (наличными, на электронные кошельки Киви и Яндекс, на расчетный счет).



