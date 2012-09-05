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Кредитование под залог спецтехники
25 Ноября 2021
Теги: авто

Автоломбарды – это организации, которые осуществляют выдачу займа или выкуп автомобиля. В качестве залогового объекта могут выступать легковой, грузовой транспорт или спецтехника.


Особенности процедуры

Спецтехника преимущественно рассматривается, как имущество под залог выдачи кредита. В качестве объекта кредитования подходит:

  • бульдозер;
  • экскаватор;
  • трактор;
  • комбайн;
  • погрузчик;
  • манипулятор.

А также любая другая техника, которая относится к данной категории транспортных средств. Устанавливает автоломбард спецтехники только два условия – транспорт должен быть исправен и принадлежать организации или частному лицу, который оформляет кредит.

Рыночная стоимость спецтранспорта оценивается достаточно высоко. Поэтому владелец может получить в ломбарде до 90% кредитных средств от рыночной цены машины. Разница условий кредитования в автоломбарде – в процентных ставках по кредиту. Все предложения организации, куда сается автомобиль, следует уточнять лично. А при подписании договора прочесть все пункты соглашения.

Есть два варианта заложить транспорт – взять кредит и оставить технику на стоянке ломбарда или воспользоваться залогом ПТС. В последнем случае автомобиль остается в пользовании у владельца.


Преимущества автоломбардов

Одним из основных плюсов получения денег под залог спецтехники является простота оформления сделки. Для того, чтобы оформить договор достаточно: личного паспорта владельца, ПТС и СТС техники. Весь процес написания заявки, осмотр транспорта и выдача средств занимает около 1 часа. Автоломбарды начисляют более высокую процентную ставку по кредиту, но при этом не требуют справку о доходах и не проверяют кредитную историю клиента.

Что учитывать при выборе кредитной организации

Прежде чем заложить спецтехнику, следует произвести расчеты, получится ли своевременно отдавать деньги. После этого выбрать компанию, с которой будет заключен договор. Сегодня можно найти много автоломбардов, предлагающих подобные услуги. Нужно выбрать несколько, почитать о них отзывы, а также сравнить предложения кредитования.

Также следует внимательно изучить договор. Если есть время, лучше попросить копию документа и прочесть его дома, в спокойной обстановке. Многие финансовые проблемы можно решить при помощи кредитования под залог авто. Главное не полениться и найти наиболее выгодные предложения выдачи денежных средств.


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