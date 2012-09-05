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Кредитные карты от Юником24
24 Октября 2020
Теги: авто

Сегодня жизнь без пластиковых кредитных карточек невозможна. Они необходимы для оплаты различных услуг или же товаров, покупки недвижимости, автотранспортных средств и предметов интерьера. Выдаются такие карты действующими банковскими организациями. Каждая из них предлагает свои условия кредитования. Поэтому прежде чем вы определитесь с выбором банка, необходимо ознакомиться с этими условиями и принять решение в соответствии с собственными интересами. Кредитки считаются удобным и выгодным продуктом. Если вы будете использовать их грамотно, сумеете безболезненно решить любые финансовые проблемы.

Особенность кредитных карточек заключается в льготном периоде кредитования, которые предлагают клиентуре банки. За это время вам не придется оплачивать проценты за полученную сумму. Также не придется платить за изготовление пластиковых кредиток. Доступна бесплатная кредитная карта практически в каждой действующей банковской структуре. Не потребуется объяснять и целевое назначение полученных вами кредитных денег. Поэтому использовать такие суммы вы сможете по собственному усмотрению. Оформление данного продукта возможно в онлайн-режиме. Каждый банк предлагает дистанционное обслуживание через свой веб-сайт и доставку кредитки курьером по указанному заказчиком адресу.

Однако наиболее проблематичным вопросом для каждого гражданина остается выбор банковской организации и наиболее подходящего кредитного продукта. Чтобы облегчить задачу этим людям был создан сервис Юником24, который предлагает самый большой выбор кредитных карточек на отечественном рынке. Здесь представлены лучшие предложения от действующих российских банков. Оформляется кредитная карта без отказа в онлайн-режиме. От посетителей требуется лишь детальное изучение условий по стоимости обслуживания, льготному периоду и процентным ставкам. После выбора подходящего предложения вы сможете оставить онлайн-заявку и подождать получения карточки.

Владельцы таких карт получают солидные бонусы и скидки от компаний-партнеров выбранного банка. А на протяжении всего льготного периода они могут забыть об уплате процентов. Решения банки о предоставлении кредитной карточки принимают в онлайн-режиме. Отличаются такие карты и постоянно обновляемым лимитом. Однако не стоит забывать и о некоторых ограничениях. Например, если с такой карточкой вы захотите снять наличные из банкомата, придется платить процент. А в случае серьезного увеличения кредитного лимита придется подтверждать доходы. Каждый банк, представленный на веб-сайте Юником24 тщательно проверен и надежен.

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