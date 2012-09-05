Пока предоставляется кредит физическим лицам на приобретение автомобиля стоимостью до 30000 долл. Для юридических лиц также существует программа кредитования покупки машин. Если клиент сделал свой выбор, он приходит в одно из отделений банка, открывает счет, на который вносит 30% стоимости покупки, и предоставляет необходимые документы для заключения договора кредитования: паспорт с отметкой о постоянной регистрации по месту жительства, трудовую книжку и справку с места работы, подтверждающую постоянный источник доходов, по желанию - документ о других доходах, а также письменное согласие супруги (супруга). При необходимости могут потребоваться некоторые другие документы, а сам клиент может предоставить, например, поручительство фирмы-работодателя, что ускорит оформление кредита.

Банк должен быть максимально застрахован от рисков, ведь по существу банк вкладывает в оборот деньги других клиентов. Так что проверка "кредитной истории” клиента может занять несколько дней. Затем, если все нормально, банк заключает договор кредитования под 22% годовых. Поскольку клиент выплачивает кредит равными долями, то с каждым месяцем сумма выплат по процентам уменьшается, так как они начисляются лишь на оставшуюся к погашению сумму.

После заключения договора банк вносит на счет клиента оставшиеся 70% стоимости автомобиля и по его поручению переводит деньги на счет торгующей фирмы. Затем покупатель заключает с банком договор залога автомобиля и может его забирать. В "Паспорте технического средства" делается отметка о том, что машина находится в залога, т. е. до погашения кредита владелец не может ее продать или подарить.

Постепенно практика кредитования покупки автомобилей выходит за пределы московского региона. К этому готовятся банки в Самаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске. Сейчас предлагается приобрести в кредит любую из двадцати четырех модификаций автомобилей марки Opel. Например, за Opel Astra Caravan нужно будет единовременно заплатить лишь 5370 долл, плюс страховка - 1253 долл., а затем, если кредит на год, выплачивать ежемесячно по 1172 долл. Несмотря на то, что на складе всегда есть не менее полусотни автомобилей, можно под кредит, как и при обычном порядке расчета за покупку, заказать машину из Германии практически в любой комплектации. В 1999 году планируется начать продажу в рассрочку Chevrolet Blazer елабужской сборки.