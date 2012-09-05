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Кредит под залог автомобиля: кому и чем интересен?
22 Декабря 2016
Теги: авто

При слове «кредит» у многих россиян возникают неприятные ассоциации, связанные с неудачным сотрудничеством с банком или кредитной компанией. Но, в то же время, этот способ быстрого сбора денег для многих граждан является единственным возможным. Когда срочно нужна значительная сумма: на лечение, оплату учебы или жилья, совершения выгодной сделки, приходится искать организацию, которая будет готова выдать кредит под залог. Именно ценное имущество является фактором, позволяющим быстро оформить ссуду и получить наличные на руки. Но с кем заключить сделку, под что можно получить заём? Наибольшим спросом сегодня пользуются программы «Кредит под залог авто».  

Кредит под залог автомобиля: какая машина подойдет в качестве гаранта?

Сразу следует отметить, далеко не все транспортные средства подойдут в качестве залогового имущества. Если вы владелец отечественной техники, которая досталась вам по наследству от дедушки, то рассчитывать на кредит не приходится. Исключение составляют раритетные авто в идеальном состоянии. Но даже если организация согласиться выдать кредит под залог старенькой «пятерки», размер ссуды будет небольшим. Почему такая дискриминация к продуктам отечественной автомобильной промышленности? Дело вовсе не в модели или возрасте авто, а в ее реальной рыночной стоимости. При оформлении договора по программе «Залог автомобиля под кредит», транспортное средство является «заложником»: в случае не возврата клиентом денег машина будет продана с аукциона, а суммы от продажи должно хватить на покрытие убытков кредитора. Именно поэтому на предмет договора «Кредит под залог авто» накладываются такие ограничения. Итак, залог автомобиля под кредит возможен, если машине не более 8 лет, она является продуктом зарубежного машиностроения и находится в прекрасном состоянии.

Кто даст кредит под залог авто?

Деньги под транспорт выдают банки и автоломбарды. В первом случае есть много нюансов:

  • Некоторые банки выдают кредиты только на покупку новой машины.
  • Сотрудничество с другими банками предполагает бумажную волокиту.
  • Третьи банки готовы ссудить определенную сумму, но условия такого сотрудничества часто бывают не в пользу автовладельца.

С автоломбардами несколько проще. Практически все из них готовы предоставить кредит под залог авто, а оформление сделки занимает минимум времени. В автоломбарде автовладелец может получить до 90 % от стоимости транспорта, при этом поручители или дополнительные справки не требуются. 

 

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