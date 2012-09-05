Каждого, кто любит с удовольствием смотреть бесплатно турецкие сериалы, ждал прямо перед окончанием 2019 года приятный сюрприз в виде появления нового творения Эмре Карабушака – опытного режиссера, который уже известен зрителям по работе над «Стамбульской невестой». Выхода нового сериала ожидали давно, а потому первая серия была тут же переведена на русский язык.





О чем сериал «Дочь посла»

Понять, почему людям так пришлось по вкусу смотреть турецкий сериал Дочь посла, поможет краткий обзор сюжета. Точнее, его завязки, т. к. все самое интересное зритель должен увидеть сам. Центральная сюжетная линия посвящена отношениям юноши Санджара и девушки по имени Нарэ, которая и является той самой дочерью посла. Главные герои знают друг друга с детства и испытывают друг к другу теплые чувства, со временем переросшие в сильную и взаимную любовь. Однако семья девушки ожидает, что та найдет себе мужа среди представителей высшего общества, к которому относится их семья.

У Нарэ на этот счет свое мнение, и она, ослушавшись отца, тайно выходит замуж за Санджара. В первую брачную ночь новоиспеченный муж понимает, что он уже не первый у своей жены. Это вызывает в нем страшный гнев. Санджар требует объяснений, но девушка молчит, и он прогоняет ее. Нарэ не в силах сказать правду мужу о том, что ранее была изнасилована неродным братом, т. к. понимает – возлюбленный этого так не оставит, убьет негодяя и попадет в тюрьму. Потому она решает броситься со скалы, чтобы свести счеты с жизнью.

Однако реализовать свой план до конца не удалось, девушка осталась жива. Впоследствии неродной брат снова пытается повторить злодеяние, но Нарэ хватает нож и бьет его. Не зная, выжил ли негодяй, девушка оставляет видеосообщение отцу и убегает из дому. Вдали от родных она узнает, что беременна, рожает дочь и воспитывает ее девять лет.

Затем Нарэ возвращается, чтобы рассказать о существовании дочери Саранджу, и попадает прямо на завершение его свадебной церемонии с другой. Саранджу, узнав, что у него якобы есть ребенок, требует доказательства в виде теста ДНК, т. к. не верит Нарэ и все еще зол на нее.

После проведения теста Нарэ отдает дочь Саранджу, а сама отправляется закончить то, что не смогла сделать девять лет назад – прыгнуть со скалы и умереть. В это время к Саранджу приезжает его друг, который по стечению случая летел в одном самолете с Нарэ и случайно прочитал дневник девушки, где описывался план действий. Узнав, что она отдала дочь, друг понимает, каким будет следующий шаг Нарэ, а потому вместе с Саранджой они бросаются искать девушку, чтобы предотвратить катастрофу.

Так начинается сериал, способный подарить приятное времяпровождение любителям закрученных мелодраматических сюжетов. Помимо «Дочери посла», рекомендуется Жестокий Стамбул смотреть онлайн. Эта новинка 2019 года также приятно удивит интересным сюжетом, талантливой игрой актеров и видами турецкой столицы.



