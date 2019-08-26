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Красное на белом
8 Декабря 2019
Теги: авто

Несмотря на всю непредсказуемость первого этапа Чемпионата мира — ралли Монте-Карло, по предварительным прогнозам специалистов гонка должна была стать вотчиной пилотов «Peugeot» и «Citroen». Тем не менее, финальный результат удивил даже знатоков.

Гонка по узким горным дорогам Франции по праву считается самой непредсказуемой в сезоне. Виной тому, как правило, становятся очень переменчивые погодные условия. Вы можете стартовать на «доле» «летом» — по сухому асфальту при ясном солнышке, — но, поднимаясь выше в горы, встречаете на своем пути холодные «осенние» туманы и пронизывающий ветер, переходящие в настоящую «зиму» с сугробами снега в пол-колеса, а промчавшись через перевал, финишируете уже «весной» под журчание талых ручьев и звон капели. Поверьте — это вполне реальная картина для ралли Монте- Карло! А как вам сочетание абсолютно сухого асфальта и льда, которое является «визитной карточкой» чуть ли не всех «долов» гонки? Не удивительно. что главной задачей для пилотов становится выбор наиболее подходящих покрышек для того или иного спецучастка. Интересуетесь космической отраслью? Тогда вам будет интересно узнать, почему эксперты раскритиковали новую ракету КБ Южное https://golos.ua/i/717925.

Удачное решение этого вопроса или, как говорят сами спортсмены, «попадание в шины», поможет намного опередить соперников. В противном же случае гонка запросто может закончиться в придорожном кювете... Помогая своим пилотам, все заводские команды имеют в своем штате специальные «ледовые» экипажи, которые имеют возможность проехать по «допу» за пару часов перед стартом. Их задача — точно «законспектировать» состояние трассы чуть ли не до каждого сугроба или проплешины льда. Используя такие «стенограммы», спортсменам намного легче подобрать себе «обувку» из более чем двух десятков вариантов покрышек. Кстати, вы будете смеяться, но пилоты могут выбрать даже почти «слики»... но с шипами!

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