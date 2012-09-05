Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Краски для волос




Краски для волос
20 Июля 2019

Женщины часто меняют цвет волос, создавая оригинальные образы. Сделать это сегодня можно довольно просто. Рынок предлагает богатейший выбор красок разной цветовой гаммы или же производителей. Можно применить комбинации нескольких цветов и воспользоваться современными техниками окрашивания. Однако наиболее важным является тот факт, что современные средства отличаются большой стойкостью, а также более разнообразной по цветовой палитрой. Они абсолютно безопасны для локонов. Для упрощения процесса выбора краски разработана подробная классификация. В ней учтены фактически все базовые свойства веществ.

Любая краска для волос имеет уникальный состав. Пигменты бывают химическими или же натуральными. Химические средства могут быть перманентными (стойкими) или же полуперманентными (мягкими). Натуральные пигменты обладают как преимуществами, также и недостатками если сравнивать их с химическими аналогами. Потребители, которые придают особое значение естественности, предпочитают натуральные вещества. Основным преимуществом данного продукта является максимально щадящий эффект воздействия на волосяную структуру. Дополнительным бонусом таких средств является образование пленки на локонах, которая кроме изменения цвета питает кожу головы, локоны, защищая их различных воздействий внешних факторов.

Натуральными средствами считаются разнообразные цветочные или же травяные настои, в том числе ореховой скорлупы, коры дуба, корня ревеня, а также ромашки басму, хну и т.д. Натуральные красители позволяют придавать локонам новые оттенки, полностью меняя их цвет. Приобретение натуральных пигментов возможно в онлайн-магазине Stylesalon не только в розницу, но и оптовыми партиями. Согласно бытующему мнению, химические краски наносят локонам непоправимый вред. Такая аксиома сегодня считается уже устаревшей, которая требует пересмотра.

Современные косметические бренды выпускают уникальные средства, в которых не содержатся агрессивные или же вредные вещества, которые отличаются щадящим эффектом. В пример можно привести безамичную краску. Выбор мягкой или же стойкой краски осуществляется с учетом различных факторов, а также ожидаемой результативности. В нашем онлайн-магазине представлен огромнейший ассортиментный ряд полуперманентных или же перманентных красителей зарубежного и отечественного производства. Отличительной стороной стойкого пигмента является наличие в наборе окислителя и красителя. В качестве окислителя используется либо перекись, либо аммиак.

.

Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 3 дня назад
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 22:44, 17 Мая 2019
Самуи (Путеводитель)... - 03:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке