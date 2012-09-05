Женщины часто меняют цвет волос, создавая оригинальные образы. Сделать это сегодня можно довольно просто. Рынок предлагает богатейший выбор красок разной цветовой гаммы или же производителей. Можно применить комбинации нескольких цветов и воспользоваться современными техниками окрашивания. Однако наиболее важным является тот факт, что современные средства отличаются большой стойкостью, а также более разнообразной по цветовой палитрой. Они абсолютно безопасны для локонов. Для упрощения процесса выбора краски разработана подробная классификация. В ней учтены фактически все базовые свойства веществ.



Любая краска для волос имеет уникальный состав. Пигменты бывают химическими или же натуральными. Химические средства могут быть перманентными (стойкими) или же полуперманентными (мягкими). Натуральные пигменты обладают как преимуществами, также и недостатками если сравнивать их с химическими аналогами. Потребители, которые придают особое значение естественности, предпочитают натуральные вещества. Основным преимуществом данного продукта является максимально щадящий эффект воздействия на волосяную структуру. Дополнительным бонусом таких средств является образование пленки на локонах, которая кроме изменения цвета питает кожу головы, локоны, защищая их различных воздействий внешних факторов.



Натуральными средствами считаются разнообразные цветочные или же травяные настои, в том числе ореховой скорлупы, коры дуба, корня ревеня, а также ромашки басму, хну и т.д. Натуральные красители позволяют придавать локонам новые оттенки, полностью меняя их цвет. Приобретение натуральных пигментов возможно в онлайн-магазине Stylesalon не только в розницу, но и оптовыми партиями. Согласно бытующему мнению, химические краски наносят локонам непоправимый вред. Такая аксиома сегодня считается уже устаревшей, которая требует пересмотра.



Современные косметические бренды выпускают уникальные средства, в которых не содержатся агрессивные или же вредные вещества, которые отличаются щадящим эффектом. В пример можно привести безамичную краску. Выбор мягкой или же стойкой краски осуществляется с учетом различных факторов, а также ожидаемой результативности. В нашем онлайн-магазине представлен огромнейший ассортиментный ряд полуперманентных или же перманентных красителей зарубежного и отечественного производства. Отличительной стороной стойкого пигмента является наличие в наборе окислителя и красителя. В качестве окислителя используется либо перекись, либо аммиак.

