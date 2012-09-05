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Красивый финал
11 Декабря 2018
Теги: авто

Учитывая остроту борьбы, любая неожиданность могла стать судьбоносной, и действительно – на последнем круге у Гири разбортировалось колесо. Болельщики затаили дыхание - на их глазах разыгрывался финал захватывающей драмы. За два километра до финиша покрышка дезертировав окончательно, соскочив с диска и укатившись в сугроб. Мальчишки тут же с восторгом уволокли ее на сувениры. Спортсмен же не снизил скорости и промчался оставшуюся половину круга на диске.

В подклассе отечественных автомобилей победителем стал Владимир Минин на своей видавшей виды «Ниве». Ему не помешало даже то, что машина утратила почти все амортизаторы. В абсолютном зачете Минин стал четвертым, пропустив вперед Land Cruiser и два Pajero.

Ралли-рейды - не самый зрелищный вид спорта, но «Крылатские холмы - 2000» стали исключением. Такого количества переворотов и сходов российский внедорожный спорт еще не знал. Кроме того, на наших глазах выросла кагорта спортсменов, способных низвергать авторитеты, и этот факт обещает наличие интриги в дальнейшем развитии отечественного скоростного офф-роуда.


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тут были комменты. RIP!






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