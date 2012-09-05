Первый этап Чемпионата Украины по ралли выдался для организаторов очень «жарким». Мало того, что в связи с демонстрациями на Майдане Незалежности старт был перенесен, так еще пришлось и перекраивать график гонки, чтобы «поместить» в него пятьдесят экипажей!

В Бортничах, первым на финише к вечеру в субботу оказался Салюк. Всего чуть-чуть ему проиграли Александров и Разумовский, и лишь Петренко отставал немного больше. Но это был совсем еще не конец. Первые же пару стартов в воскресенье выиграл Разумовский, захвативший лидерство. Теперь уже Салюку пришлось догонять... Борьба продолжалась в том же духе. Выдав на-гора еще восемь лучших результатов. Александр Салюк смог оставить у себя за спиной Валерия. а Андрея подвела ошибка на одном из «допов». и он просто уже не успевал вмешаться в спор за победу. Четвертым результатом замкнул группу лидеров Владимир Петренко.

В столице с 29 мая по 1 июня 2003 года в рамках XI международной выставки SIA—2003 Федерацией автозвука Украины (Ассоциацией мобильного медиа в Украине «EMMA Украины») проводится 2 этап Чемпионата Украины по автозвуку. В шоу принимают участие автомобили, инсталлированные различными компонентами, иллюстрирующими качественный звук и порой способные ставить рекорды по громкости звука. Весь этап пройдет в 4 дня: первые два дня соревнуются классы «Профессионал» и «Любитель», далее — классы «Любитель», «Rookie» и «Multimedia». В числе прочих на данном этапе в соревнованиях будут принимать участие три автомобиля, завоевавшие в прошлом году титул Чемпиона Европы. Кроме того, в программе соревнований конкурсы, призы для посетителей и шоу-программа с тестированием самых «громких» автомобилей.