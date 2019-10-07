Компания КранАтовЗапчасть является официальным представителем корейских и японских заводов, производящих кран-манипуляторных установок, грузовых машин и разнообразной строительной техники. Доставки выполняются по всему Пермскому краю. Кроме этого в компании можно заказать запчасти для разнообразной спецтехники следующих брендов: Hiab,Kanglim, Dongyang, Soosan, Tadano или же Unic. Полный каталожный список компании представлен на официальном веб-сайте компании. Регистрационная процедура для заказа товаров или же получения консультационных услуг здесь не требуется.



В ассортиментном ряду компании представлены различные комплектующие детали техники, широчайший выбор гидрозамков, а также других расходников для грузового автотранспорта и крановых установок. Каждая из товарных позиций является маркированным и поставляется по ценам от производителей. Сейчас в онлайн-магазине запчастей представлено более 150 товарных позиций. Кроме Пермской области доставка выполняется и в другие российские регионы. Также для клиентуры доступна услуга самовывоза. Осуществляется доставка курьерской службой или же через почту. Несмотря на то, что компания была создана сравнительно недавно, ей удалось добиться прекрасных результатов. Сегодня она ставит перед собой серьезные цели и легко достигает их.



С заводами-производителями КранАвтоЗапчасти постоянно налаживает партнерские отношения, детально изучая их деятельность и выстраивая долгосрочные отношения. Это помогает компании в оптимальном формировании сортамента товаров. Также она добилась выгодной для клиентуры ценовой политики благодаря доставкам непосредственно от производителей. КМУ является веб-сайтом для спецтехники, где заинтересованная клиентура сможет найти недорогие и высококачественные детали для спецтехники 25 видов. Консультационные услуги клиентура КМУ получает абсолютно бесплатно. В случае необходимости менеджер интернет-магазина поможет в формировании заказа. Для получения консультационных услуг достаточно будет заказать обратный звонок. Это происходит автоматически после заполнения онлайн-заявки. Компания предлагает крупным корпоративным клиентам и оптовые поставки.



Запчасти для крановой техники поставляются напрямую с японских или же корейских заводов по Перми и всему краю. Высококвалифицированные инженеры компании тщательно контролируют все этапы доставки, через которые проходит партия товаров перед отгрузкой на склад интернет-магазина. Если вы нуждаетесь в срочном приобретении запчастей, лучше воспользоваться веб-сайтом компании и оформить онлайн-заказ. Весь товарный ассортимент, представленный на веб-ресурсе КранАвтоЗапчасти имеется в наличии на складе. Здесь обслуживаются не только индивидуальные, но и корпоративные заказы. Доставка выполняется в любую точку страны. Компания готова к долгосрочным партнерским отношениям.

