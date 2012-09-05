Современная система онлайн-банкинга уже внедрена в Крайинвестбанке. Данный сервис позволяет клиентуре пользоваться сервисами и предоставляемыми банковской организацией услугами дистанционно. После прохождения регистрационной процедуры, вы сможете пользоваться ЛК и выполнять различные действия удаленно. Например по вкладам, вы сможете отчислять платежи как во внебюджетные фонды, также и в бюджет. Кроме этого у вас появляется возможность погашать кредиты, выданные различными организациями. Также клиентура Крайинвестбанка сможет регулярно получать выписки по счетам вклада. Благодаря услуге моих поручений банку, вы сможете воспользоваться различными сервисами и выполнять операции по счетам вклада.



Крайинвестбанк личный кабинет предоставляет каждому зарегистрированному пользователю. С помощью ЛК вы сможете отчислять суммы физ. лицам или же организациям. Также онлайн-банкинг позволяет за считанные секунды погашать коммунальные или же иные задолженности. Кроме этого вы сможете удаленно погашать кредиты, выданные самыми различными организациями. Важной особенностью ЛК Крайинвестбанк является услуга временного приостановления действия пластиковой карточки. Для выполнения регистрационной процедуры в онлайн-банкинге, необходимо посещение веб-ресурса Крайинвенстбанк.



Данная банковская организация предлагает услуги онлайн-банкинга как юридическим, также и физ. лицам. В процессе регистрации необходимо указание реквизитов банковской карточки, паспортных данных, а также номера сотового телефона. Кроме этого система потребует функционирующую электронную почту. После ознакомления с правилами обслуживания клиентуры, вы можете завершить регистрационную процедуру, нажав на опцию - принимаю. Затем вы уже сумеете пройти авторизацию с использованием вашего идентификатора вместе с постоянным паролем.

