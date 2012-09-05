А теперь мнение господина Бейера. После войны по всей стране идет демонтаж оборудования. Вывозится все — от станков и книг до произведений искусства и железнодорожных рельсов. И в этой ситуации кажется совсем неожиданным решение СВАГ (Советской военной администрации Германии), которой руководил маршал СССР Г. К. Жуков, создать акционерное общество «Автовело»! На бывших заводах BMW тоже развернули выпуск автомобилей и мотоциклов, но все их вы везли в СССР под маркой EMW с красно-белой эмблемой.

Миссия выполнима

Первый пробный пробег провели на автобане близ Хемница. Он сразу ошеломил — болид показал скорость 180 км/ч при 5400 об/мин.

На этом рассказ Вольфганга Бейера закончился. Дальнейшей судьбы этих машин он не знает и полагает, что они по сей день находятся где-то в России.

Opel Vectra Caravan станет, по сути, наследником... ныне выпускающегося Opel Omega Caravan — автомобиля классом выше! Дело в том, что универсал, построенный на базе седана Vectra, окажется существенно крупнее своего «донора»: колесная база машины, как и хэтчбека Signum, увеличена на 13 см.

Огромная практичность

Судя по фотографиям, ориентиром для конструкторов «Opel» при проектировании стал даже не нынешний Omega Caravan, а универсал и универсал из семейства Vectra — оказываются в классе «Е» по европейской классификации. Новый Caravan на базе последнего поколения Opel Vectra готов к бою с европейскими «бизнес- универсалами», такими, как Mercedes-Benz Е. Mercedes-Benz Е-класса с его огромным багажным отделением (у Mercedes объем багажника при сложенных задних сиденьях составляет 1950 л против 1800 л у Omega Caravan).

Ожидалось, что презентации хэтчбека Signum и универсала Vectra Caravan пройдут одновременно — на мотор-шоу в Женеве. Действительно, Signum появился на этом автосалоне в качестве серийной новинки. А вот с выводом на рынок Vectra Caravan маркетологи, видимо, решили чуть повременить