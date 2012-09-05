Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Крах империи




Крах империи
13 Июля 2017
Теги: авто

А теперь мнение господина Бейера. После войны по всей стране идет демонтаж оборудования. Вывозится все — от станков и книг до произведений искусства и железнодорожных рельсов. И в этой ситуации кажется совсем неожиданным решение СВАГ (Советской военной администрации Германии), которой руководил маршал СССР Г. К. Жуков, создать акционерное общество «Автовело»! На бывших заводах BMW тоже развернули выпуск автомобилей и мотоциклов, но все их вы везли в СССР под маркой EMW с красно-белой эмблемой.

Миссия выполнима

Первый пробный пробег провели на автобане близ Хемница. Он сразу ошеломил — болид показал скорость 180 км/ч при 5400 об/мин.

На этом рассказ Вольфганга Бейера закончился. Дальнейшей судьбы этих машин он не знает и полагает, что они по сей день находятся где-то в России.

Opel Vectra Caravan станет, по сути, наследником... ныне выпускающегося Opel Omega Caravan — автомобиля классом выше! Дело в том, что универсал, построенный на базе седана Vectra, окажется существенно крупнее своего «донора»: колесная база машины, как и хэтчбека Signum, увеличена на 13 см.

Огромная практичность

Судя по фотографиям, ориентиром для конструкторов «Opel» при проектировании стал даже не нынешний Omega Caravan, а универсал и универсал из семейства Vectra — оказываются в классе «Е» по европейской классификации. Новый Caravan на базе последнего поколения Opel Vectra готов к бою с европейскими «бизнес- универсалами», такими, как Mercedes-Benz Е. Mercedes-Benz Е-класса с его огромным багажным отделением (у Mercedes объем багажника при сложенных задних сиденьях составляет 1950 л против 1800 л у Omega Caravan).

Ожидалось, что презентации хэтчбека Signum и универсала Vectra Caravan пройдут одновременно — на мотор-шоу в Женеве. Действительно, Signum появился на этом автосалоне в качестве серийной новинки. А вот с выводом на рынок Vectra Caravan маркетологи, видимо, решили чуть повременить

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Планы на завтра - . (+74)
Как быстро и выгодно продать к... - . (+53)
Gas to VW Golf с помощью специ... - . (+41)
Ремонт двигателей... - . (+52)
РесторАвто - . (+52)
Дебют McLaren MIM-18 - . (+112)
Французский каблучок... - . (+75)
Есть контакт! - . (+70)
«Бесповоротный» конфликт... - . (+53)
Наезд по статьям - . (+67)
Разведка боем - . (+51)
Таврия Нова - . (+82)
Ничего включать не надо... - . (+63)
Разговор только с пострадавшим... - . (+103)
Достойная начинка... - . (+63)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке