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Крафтовое пиво – вкусный мир настоящего качества
31 Мая 2017

Craft beer варится исключительно в небольших частных пивоварнях и не приемлет массового производства. В его основе творческая составляющая, придающая великолепному напитку необычное звучание и новые вкусовые мелодии.

Компания «Mookhomor Production» в ходе своей успешной деятельности придерживается строгих европейских стандартов. Изготавливается высококачественный продукт по оригинальной рецептуре с применением натуральных ингредиентов. В пиво добавляют апельсиновую цедру, сгущенное молоко, мадагаскарский перец, что придает готовому продукту изумительный вкус и незабываемое послевкусие. Из последних новинок стоит отметить сорт - "Колхозный лагер". Создатели пенного напитка говорят, что он по цвету, как стог сена, высушенный на солнце с медово-травяным ароматом. Имеет высокую степень охмеления.

Ряд правил при дегустации крафтового напитка

Чтобы каждый сорт уникального пива раскрыл свой градиент вкуса, следует соблюдать несложные правила. Пивовары независимой компании «Mookhomor Production» советуют следующее:

Температура пива при дегустации должна быть 10-12 градусов для любого вида. Когда обычно у каждого сорта своя температура: лагер – 6-80С, эль +15.

Пробовать пиво нужно из прозрачных бокалов, сужающихся кверху. Они лучше раскрывают аромат.

Выпивать не больше 5-7 порций, чтобы не притупить вкусовые ощущения. Небольшой перерыв и закуска из нежирного сыра или вареного мяса поможет продолжить погружение в волшебный мир вкусов.

Дегустацию следует начинать со светлых сортов, а потом пробовать темные. Нужно делать переход от пива с малой долей сухого вещества к напитку с большей.

Наливать пенный напиток нужно с высоты 2-3 см от края в центр бокала. После того, как пена станет густой, до конца наполняют бокал. Пить нужно постепенно, чтобы полностью прочувствовать вкус натурального продукта.

Пивоварня «Mookhomor Production» - мастерство профессионалов и практические знания

Постоянно экспериментируя и создавая уникальные композиции, компания приобрела популярность и уважение среди истинных почитателей крафтового пива. Каждый сорт непревзойденного напитка имеет свой характер, историю и меняет привычное видение процесса варки пива. Эксклюзивная продукция завоевала сердца любителей пива. Мастера «Mookhomor Production» учитывают предпочтения покупателей и могут изменять рецептуру.



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