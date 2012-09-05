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Коврики Ауди
18 Августа 2019
Теги: авто

Чтобы защитить автосалон от износа дорогостоящей обивки, производители заботятся еще во время сборки на заводах. Изнашивание элементов убранства салона со временем беспокоит каждого автовладельца, активно использующего свое транспортное средство. Одним из эффективных средств защиты вашего авто являются специальные коврики, которые созданы для салонов Ауди или же иных модификаций авто. После изнашивания заводских образцов, рекомендовано заменить их модельными изделиями. Так автолюбитель сумеет сохранить первозданный облик салона и добиться максимальной долговечности защиты.

Модельные коврики обладают рядом преимуществ. Они в точности подогнаны по размеру под конкретные модели авто. Благодаря этому достигается идеальная посадка аксессуаров и максимальная защита о загрязнения. Изделия имеют усиленные края, которые предотвращают быстрый износ, а также растрескивание ковриков. Этим они и отличаются от универсальных аналогов, которые нужно обрезать. Несмотря на их доступную стоимость, таких преимуществ у них нет. Кроме этого у ковриков Ауди имеется на лицевой стороне специальные решетки. Такой вариант отделки не только оригинален, но еще и достаточно практичен. Решетка имеет сантиметровую высоту, препятствуя рассыпанию мусора по всему полу салона.

Модельные коврики не имеют запахов, наполняющих салон неприятными ароматами. Даже в жару они не выделяют таких ароматов. В эксплуатации они достаточно удобны. Для изготовления таких изделий используется эластичный, мягкий материал, который напоминает резину. В процессе установки коврики легко сгибаются, не создавая проблем. Эластомеровые коврики также обладают морозоустойчивостью. Они не растрескиваются под воздействием низких температур. Благодаря перечисленным преимуществам подобные аксессуары прослужат долгие годы, не требуя замены.

Пистор https://pitstore.com.ua/avtoaksessuary/chekhly-maiki-opletki-na-rul/kovriki-v-salon-avto/kovriki-audi предлагает заинтересованным владельцам Ауди богатый выбор аксессуаров для всего модельного ряда данной марки. Здесь вы сможете приобрести высококачественные оригинальные коврики по наиболее оптимальной стоимости. Однако нельзя забывать о надлежащем уходе за такими изделиями. Их необходимо содержать в чистоте. А для этого требуется регулярная промывка ковриков. Также следует быть внимательным при использовании тормозной жидкости или же стекольного омывателя. В случае попадания таких смесей на поверхность изделий, останутся пятна и следы, которые будет невозможно смыть.

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