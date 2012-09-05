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Корректировка пробега
3 Февраля 2019
Теги: авто

Некоторые из автолюбителей считают,что корректировка пробега возможна на спидометре. Это неправильное выражение, так как спидометр используется для измерения скорости авто. А общий показатель пройденного расстояния измеряет одометр. Поэтому скрутить пробег можно только на одометре. Такую процедуру еще называют "корректировкой пробега". Сейчас довольно часто возникают споры насчет законности таких действий. Некоторые утверждают, что в думе уже принят закон о привлечении к уголовной ответственности каждого водителя в случае подобной корректировки. А некоторые утверждают, что подобного законодательного акта не существует.

Так как же в действительности обстоят дела? После пересмотра нашими специалистами всего уголовного кодекса вместе с гражданским не было найдено ни одного упоминания о незаконности корректировки пробега. Данный факт был подтвержден и специалистами компании OBDservice. Можно разобрать несколько примеров. Предположим, у вас отказала приборная панель. Прежде всего вы, конечно же, обратитесь в СТО, заказывая услугу разборки. Ведь цены на новую панель сильно взвинчены и могут серьезно ударить по карману. Кроме этого устанавливая такую деталь, вы можете обнаружить определенное количество километров пробега, не соображая, что с ними делать. А ведь ответ достаточно прост - нужно лишь скрутить пробег.

Иногда при капитальном ремонте двигателя автовладельцы заодно корректируют и пробег, чтобы подарить агрегату новую жизнь, с нуля. В любом из упомянутых случаев, автовладелец не преступает границы дозволенного или же моральные принципы. А в остальных случаях человек самостоятельно решает, насколько он нуждается в подобной мере. Следует отметить, что показания одометра перематывается с использованием специализированного оборудования. При этом прибор не повреждается и отображает покрытые вашим авто километры.

Причин для коррекции пробега - более чем достаточно. Например, перемотка показаний одометра помогает увеличить стоимость авто, которое планирует продать его владелец с максимальной выгодой. Необходимо отметить, что по официальной статистике 98 процентов авто в Питере продается со скрученным пробегом. Также часто в такой корректировке нуждаются автовладельцы перед прохождением ТО согласно гарантийным условиям. Для подобной операции нужно пройти осмотр на одной из сторонних станций, а затем промотать одометр. Бывают случаи, водителю вместо скручивания нужно намотать пробег. Это помогает работникам гос. структур списать лишний бензин.

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