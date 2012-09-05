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Коротко о главном
28 Августа 2020
Теги: авто

Оставьте отпечатки!

Отныне на некоторых британских АЗС водители могут заправить свои автомобили, не имея с собой ни кредитной карточки, ни единого фунта стерлингов наличными. Для этого необходимо просто оставить там свои... отпечатки пальцев и письменное обещание оплатить залитый в бак машины бензин в ближайшее время. Если же это требование проигнорировать, данные «вещественные доказательства» хозяева АЗС тут же отправят в полицию, чтобы «должок» был взыскан в принудительном порядке.

Не заржавеет

Инициатива Луцкого автозавода по переоборудованию «ижевского каблучка» ИЖ-2717 в грузопассажирскую модель оказалась весьма выгодным предприятием: в минувшем году в Украине было продано 1 564 автомобилей ИЖ-2717, и из них — 493 автомобиля, переоборудованные на ЛуАЗе. В текущем году эту модель, возможно ждет еще больший успех: конструкторы завода предложили потребителям новую модификацию того же ИЖа — ЛуАЗ выпустил опытную партию автомобилей ИЖ- 2717 со стеклопластиковым фургоном. Этот автомобиль рассчитан на четыре пассажирских места, но главное его преимущество — пренебрежительное отношение к коррозии как таковой и меньший вес по сравнению с моде- лью-предшественницей. Производить «стеклопластиковые» каблучки предполагается под заказ.


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