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Королевские причуды
11 Августа 2021
Теги: авто

Старший из сыновей покойной принцессы Дианы, пятнадцатилетний принц Уильям, был недавно замечен моющим чужие машины напротив Кенсингтонского дворца. Отпрыск королевского семейства, не чурающийся грязной работы, - это, конечно, хорошо; но, по некоторым данным, берет принц за свои услуги немалые деньги - по одиннадцать долларов с машины! "А что бы вы хотели, - хмыкнул в ответ на расспросы один из представителей дворца, - ведь далеко не каждый сможет похвастаться, что машину ему мыл сам будущий король Англии!.."

Со своей стороны, норвежская принцесса Марта-Луиза автомобили не моет. Она их водит - причем не какие-то там легковушки, а Тяжелые грузовики! Только что она сдала на права по этой категории, с блеском пройдя экзамен на вождение 24-тонного грузового Мерседеса по узким улочкам Осло.

В отличие от бедного сироты принца Уильяма она вовсе не собирается таким нетрадиционным способом зарабатывать себе деньги, просто у нее основное увлечение - это верховая езда, и она не хочет доверять перевозку своих скакунов кому бы то ни было. Только сама!


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