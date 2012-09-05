Во все КПП заливается определенный уровень трансмиссионного масла: ТАП-10 или ТАП -15. Для лучшей очистки масла от продуктов износа иногда применяют сливные пробки с магнитом, собирающим на себя металлические частицы, или для этого применяются специальные фильтры.

Синхронизаторы служат для бесшумного включения передач в КПП выравниванием линейных скоростей шестерен перед их зацеплением, и обеспечивают выполнение основных требований для нормальной работы КПП: бесшумное включение шестерен, вращающихся с разной скоростью, и увеличение срока их службы.

Обычно применяются синхронизаторы инерционного типа. Они состоят из обоймы 3 (приводной муфты), управляемой вилкой включения передач 4, ступицы 8, скользящих по шлицам вторичного вала КПП, блокировочных конусных колец 2 (из латуни), трех сухариков 7 и двух кольце вых пружин 5. Хотите смотреть фильмы бесплатно и в хорошем качестве? Заходите на https://kinoxouse.biz/ и наслаждайтесь просмотром.

Выравнивание скоростей осуществляется за счет трения между соприкасающимися (конусными) поверхностями частей синхронизатора и шестерни.

При включении передачи вилка 4 перемещает муфту синхронизатора 3 и вместе с ней сухарики 7, и прижимают латунное конусное кольцо 2 синхронизатора к конусной поверхности вращающейся шестерни: при этом, из-за возникающего между ними трения, кольцо синхронизатора несколько смещается относительно обоймы, их линейные скорости вращения выравниваются, обойма сдвигается дальше и выжимает сухарики из канавки обоймы. При этом внутренние зубья обоймы синхронизатора проходят через скошенные зубья конусного кольца и бесшумно входят в зацепление с зубьями (внутренними) венца шестерни - так происходит бесшумное включение шестерен.