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Концы рессор
13 Февраля 2018
Теги: авто

Для наиболее производительного использования рессорного материала напряжения в нем должны распределяться равномерно. Если бы рессорные листы изгибались в виде дуги, при одинаковом радиусе изгиба во всю их длину, а концы листов имели тупой срез, то та часть их концов, которая выступает над поддерживающим снизу листом, не подвергалась бы такому же сильному напряжению, как остальная часть листа, и помимо того здесь на концах поддерживающих листов образовалась бы точка с неравномерными напряжениями. Прежде во избежание этого рессорные листы суживались по длине, а концам их придавалась форма «острия», имеющая довольно привлекательный внешний вид.  Фактически они имеют исключительно исторический интерес. При этом, хотя рессоры с суженными и заостренными концами имеют привлекательный вид, но они дорого обходятся, да к тому же в автомобилях современной конструкции рессоры фактически снаружи совсем не видны, если не залезать под кузов, так что и расход на такого рода рессоры являлся бы бесполезной тратой денег.

В настоящее время большая часть автомобильных рессор изготовляется без скашивания их по толщине. В целях постепенного уменьшения жесткости к их концам можно суживать рессоры книзу на половину или одну треть нормальной ширины, придавая им ромбовидный тупой конец, или фактически совсем не суживая их концы. Последнего способа придерживаются в большинстве случаев в Англии. В США принято срезать концы рессор прямо поперек, оставляя их тупыми, при чем выдающейся части рессорного листа придается такая норма, чтобы она могла касаться выше лежащего листа во всю его длину только при максимальном прогибе рессоры.


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тут были комменты. RIP!






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