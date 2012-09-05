Крепление вентилятора, компрессора, карбюратора, топливного насоса, воздушных фильтров.

Проверка состояния вентилятора, радиатора и шлангов системы охлаждения, проверка действия жалюзи.

Крепление приборов системы электрооборудования и присоединенных к ним проводов, проверка состояния электропроводки.

Крепление аккумуляторных батарей в их гнездах, очистка наконечников проводов и штырей батарей и смазка их техническим вазелином. Удаление электролита с крышек аккумуляторных батарей. Проверка уровня и плотности электролита и степени заряженности батарей.

Очистка корпуса прерывателя-распределителя от загрязнений, проверка состояния контактов прерывателя и величины зазора между ними.

Проверка действия генератора, реле-регулятора, стартера. Проверка состояния привода сцепления и в случае надобности регулировка величины свободного хода педали сцепления.

Проверка герметичности соединений картеров коробки передач, заднего моста, рулевого механизма.

Крепление фланцев карданов и кронштейнов опорных подшипников карданных валов; проверка состояния карданов, опорных подшипников и шлицевых соединений карданных валов.

Проверка и при надобности регулировка люфта подшипников ступиц задних колес; крепление гаек полуосей или шпилек и болтов фланцев полуосей.

Проверка состояния балки переднего моста. Проверка случае надобности регулировка люфта "подшипников ступиц передних колес.

Крепление и проверка состояния манометра, крана управления пневматического привода или главного тормозного цилиндра гидравлического привода тормозов, трубопроводов, тормозных камер пневматического привода тормозов, тормозных тяг.- Крепление диска и кронштейнов колодок трансмиссионного тормоза. Проверка и при надобности регулировка свободного хода педали тормоза и тормозного рычага, зазоров между тормозными колодками и барабанами колесных тормозов, тормозными колодками и диском трансмиссионного тормоза.