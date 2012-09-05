Выявление невидимых дефектов. Как показывает практика эксплуатации новых изделий, в начальный период их работы интенсивность отказов довольно велика вследствие износа трущихся поверхностей деталей во время приработки. Поэтому при изготовлении наиболее ответственных изделий дают возможность в течение определенного времени приработаться трущимся поверхностям на испытательном стенде. После приработки производят переборку изделия с тщательным контролем наиболее ответственных деталей. Детали осматривают визуально и используют неразрушающие методы контроля, позволяющие обнаружить скрытые дефекты и дефекты, невидимые невооруженным глазом. К дефектам, которые могут появиться после приработки поверхностей деталей, относят мелкие трещины, волосовины, раковины, расслоение материала, пористости материала и др. Для обнаружения этих дефектов наиболее широко используют следующие методы контроля:

ультразвуковой;

люминесцентный;

магнитный.

Ультразвуковой метод выявления невидимых дефектов применяют для обнаружения раковин, внутреннего расслоения материала, внутренних трещин и т. д. Метод основан на свойстве ультразвуковых колебаний распространяться в глубь материала контролируемых деталей и отражаться от поверхностей внутренних полостей. Наибольшее применение нашли два варианта ультразвукового метода: теневой и зеркальный.

При теневом варианте ультразвуковые колебания направляются в материал с одной стороны проверяемой детали, а принимаются с другой стороны после прохода ее насквозь. Источником колебаний является излучатель 1 , который направляет излучение на исследуемую деталь 2. При отсутствии внутренних дефектов весь поток ультразвука попадает на приемник 4 этих колебаний, а регистрирующий прибор 5 покажет определенный уровень сигнала. При наличии дефекта часть колебаний отразится от его поверхностей и не попадет на приемник. Регистрирующий прибор 5 покажет меньший уровень сигнала. Приборы, работающие по такому принципу, требуют предварительной градуировки по эталонной детали, не имеющей внутренних дефектов.

При зеркальном варианте ультразвуковые колебания направляются в материал контролируемой детали 8 и принимаются после отражения с одной и той же стороны детали. Дефектоскоп оборудуют ультразвуковой головкой 6, содержащей излучатель 10, и приемником 7, а также специальным экраном И, на котором наблюдают отраженные колебания в виде импульсов 12, 13, 14. Начальный импульс 12 возникает в результате отражения сигнала от верхней поверхности детали, а конечный импульс 14 — от нижней поверхности. Появление на экране промежуточного импульса 13 говорит о наличии дефекта внутри детали. Приборы, действующие по принципу зеркального отражения, периодически во время работы проверяют по эталонной детали, имеющей известный внутренний дефект.