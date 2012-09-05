Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Контроль легкости поступательного движения




Контроль легкости поступательного движения
7 Октября 2021
Теги: авто

Выявление невидимых дефектов. Как показывает практика эксплуатации новых изделий, в начальный период их работы интенсивность отказов довольно велика вследствие износа трущихся поверхностей деталей во время приработки. Поэтому при изготовлении наиболее ответственных изделий дают возможность в течение определенного времени приработаться трущимся поверхностям на испытательном стенде. После приработки производят переборку изделия с тщательным контролем наиболее ответственных деталей. Детали осматривают визуально и используют неразрушающие методы контроля, позволяющие обнаружить скрытые дефекты и дефекты, невидимые невооруженным глазом. К дефектам, которые могут появиться после приработки поверхностей деталей, относят мелкие трещины, волосовины, раковины, расслоение материала, пористости материала и др. Для обнаружения этих дефектов наиболее широко используют следующие методы контроля:

 ультразвуковой;

 люминесцентный;

 магнитный.

Ультразвуковой метод выявления невидимых дефектов применяют для обнаружения раковин, внутреннего расслоения материала, внутренних трещин и т. д. Метод основан на свойстве ультразвуковых колебаний распространяться в глубь материала контролируемых деталей и отражаться от поверхностей внутренних полостей. Наибольшее применение нашли два варианта ультразвукового метода: теневой и зеркальный.

При теневом варианте ультразвуковые колебания направляются в материал с одной стороны проверяемой детали, а принимаются с другой стороны после прохода ее насквозь. Источником колебаний является излучатель 1 , который направляет излучение на исследуемую деталь 2. При отсутствии внутренних дефектов весь поток ультразвука попадает на приемник 4 этих колебаний, а регистрирующий прибор 5 покажет определенный уровень сигнала. При наличии дефекта часть колебаний отразится от его поверхностей и не попадет на приемник. Регистрирующий прибор 5 покажет меньший уровень сигнала. Приборы, работающие по такому принципу, требуют предварительной градуировки по эталонной детали, не имеющей внутренних дефектов.

При зеркальном варианте ультразвуковые колебания направляются в материал контролируемой детали 8  и принимаются после отражения с одной и той же стороны детали. Дефектоскоп оборудуют ультразвуковой головкой 6, содержащей излучатель 10, и приемником 7, а также специальным экраном И, на котором наблюдают отраженные колебания в виде импульсов 12, 13, 14. Начальный импульс 12 возникает в результате отражения сигнала от верхней поверхности детали, а конечный импульс 14 — от нижней поверхности. Появление на экране промежуточного импульса 13 говорит о наличии дефекта внутри детали. Приборы, действующие по принципу зеркального отражения, периодически во время работы проверяют по эталонной детали, имеющей известный внутренний дефект.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Бесплатные руководства по обсл... - . (+145)
Покупка автомобилей через объя... - . (+100)
Автомобили с пробегом от Автоб... - . (+120)
С юмором за рулем... - . (+104)
Коммерческий автотранспорт For... - . (+123)
Профессиональный детейлинг-цен... - . (+343)
Изготовление трубки... - . (+546)
Преимущество разделения функци... - . (+672)
Предельный гаечный ключ... - . (+618)
Модельный ряд автомобилей - гр... - . (+789)
Перемещение масс... - . (+551)
Как правильно балансировать ко... - . (+475)
Автомобили Шевроле - выбирай б... - . (+520)
Королевские причуды... - . (+379)
Автомобильные ресурсы в сети... - . (+551)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке