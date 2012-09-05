Сердцем автомобиля по праву считается двигатель. А длительность эксплуатации такого агрегата полностью зависит от ухода и содержания. Однако каким бы бережливым не был автолюбитель, со временем непременно потребуется ремонт двигателя или же его замена. Поэтому многие автовладельцы рано или поздно сталкиваются с необходимости приобретения нового агрегата. В случае сильного износа и поломок ремонт двс обходится столько же, сколько покупка контрактных б/у двигателей. Однако при выборе такого силового агрегата, необходимо учесть несколько параметров.



Контрактные двигатели в Москве можно заказывать только после того, как вы узнаете его точный гарантийный срок. Сегодня возможно приобретение двс европейского производства с полной документацией. Вскрытие такого движка при снятии не рекомендуется, так как подобное действие уменьшит его ресурс. А при сборке понадобятся новые прокладки, возможно с блоком цилиндров или же клапанной крышкой. А цельная конструкция позволит автолюбителю сэкономить средства не только на эксплуатационном сроке, но и на последующей сборке. Кроме этого для подобной сборки придется привлечь профессионала с длительным практическим опытом. Наш сервис занимается реализацией двигателей на любые модификации легкового или же грузового автотранспорта, а также профессиональные услуги по их сборке.



Общая цена контрактного двигателя рассчитывается с учетом выполненных работ. Оплата принимается только после того как владелец заведет свое авто, удостоверившись в работоспособности установленного силового агрегата. Реальный показатель пробега, предлагаемый нашим сервисом, не превышает 150 тыс. км. Немаловажно, что у таких агрегатов нет пробега по российским автомагистралям. Низкая стоимость контрактных двигателей позволяет автолюбителям экономить немалые средства. Подобная ценовая политика достигается прямыми поставками агрегатов из Европы.



Такие агрегаты можно для любой марки Тойота, Лексус, Фиат, Ленд Ровер, Форд, Шевроле или же иных автомобильных брендов. Прежде чем двигатель будет установлен, проводится детальная диагностика. Проверяются практически все параметры агрегата. Это и посторонние звуки, и газы в расширительных бочках, и компрессия в цилиндрах. При выборе контрактного б/у двигателя необходимо учесть, что они могут иметь ряд болезней, в том числе зависание клапанов, запечку колец, закосовку или же частичное подсыхание колпачков малосъемны, а также различные показатели в цилиндре в процессе замера компрессии. Все перечисленные параметры должны быть внимательно проверены, чтобы не ошибиться в приобретении такого важнейшего агрегата.

