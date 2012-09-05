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Конструкция тележки английского трёхосного автомобиля
26 Июля 2017
Теги: авто

Особенностью этой конструкции является передача крутящего момента каждого моста при помощи коротких рычагов на расположенную между мостами поперечину рамы. Тележка имеет две пары полуэллиптических рессор, которые фактически работают как параллельные рычаги. Рессоры шарнирно сочленены с кронштейнами рамы, и вся конструкция является весьма гибкой, позволяя автомобилю приспособливаться к очень неровной дорожной поверхности. Разность уровней обоих мостов может достигать 230 мм. Углы между валами червяков и промежуточным валом достигают 26°, и поэтому на концах соединительного вала должны быть установлены универсальные шарниры, допускающие работу под столь большими углами.

Следует упомянуть также необычную конструкцию шестиколёсного автомобиля, разработанную в Англии в двадцатых годах фирмой Скаммел. Этот автомобиль имел только один задний мост, на концах которого располагались качающиеся картеры, где помещались передачи к передним и задним колёсам ведущей тележки. Валы обоих ведущих колёс с каждой стороны были смонтированы на шарикоподшипниках в этих качающихся картерах и приводились в движение зубчатыми передачами от полуоси. Устройство такого типа является весьма гибким и, по-видимому, хорошо подходит для работы в условиях пересечённой местности. Другое преимущество этой схемы заключается в том, что оба колеса с каждой стороны всегда находятся в общей плоскости; это улучшает условия работы цепей, устанавливаемых на оба колеса для уменьшения буксования.

Хотя одноступенчатая спирально-коническая передача в переднем из двух задних ведущих мостов не даёт возможности продолжить вал ведущей конической шестерни, в данном случае передача к заднему ведущему мосту может быть осуществлена установкой в переднем ведущем мосту дополнительной ведомой конической шестерни небольшого диаметра, зацепляющейся с коронной конической шестернёй позади дифференциала, и соединением этой ведомой шестерни с ведущей шестернёй заднего ведущего моста посредством промежуточного соединительного вала. Теоретически эта схема возможна в одноступенчатых передачах, но единственным известные автору случаем её практического применения является двухступенчатый мост, у которого конечные передачи осуществлены цилиндрическими шестернями, расположенными около колёс с внутренней стороны. Оба моста имеют кованые двутавровые балки типа банджо, к которым крепятся картер и крышка первой ступени главной передачи.


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тут были комменты. RIP!






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