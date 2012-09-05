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Конструкция передней ступицы
17 Апреля 2018
Теги: авто

Между заплечиком цапфы и внутренним подшипником имеется рессорная шайба, а в кольцевом пространстве между этой шайбой и ступицей колеса расположен сальник, закреплённый в ступице. Внутренний конец ступицы должен быть всегда хорошо уплотнён, чтобы предотвратить попадание масла в тормозной барабан. В данном случае масло, случайно прошедшее через сальник, улавливается штампованным металлическим козырьком, прикреплённым к тормозному диску, и направляется в кольцевое пространство между стенкой тормозного барабана и прикреплённым к нему отбойным кольцом, откуда оно через имеющееся в барабане отверстие выходит наружу. Ступица колеса имеет два фланца: для тормозного барабана и для диска колеса. Снаружи ступица закрыта штампованным колпаком, прикреплённым винтами.  Эта ступица состоит из двух деталей, одна из которых представляет собой глубокую вытяжку и заменяет колпак. Обе детали соединены фланцами при помощи шпилек, которыми крепятся также колесо и тормозной барабан.

Иногда наконечники, ввинченные в тягу (трубчатого сечения), имеют резьбу только на половине стержня, наружный конец трубы расточен внутри до размера наружного диаметра резьбы, а наконечник на этом участке остаётся ненарезанным. В этом месте труба имеет продольную прорезь и две бобышки, просверлённые под стяжной болт. Конечно, у выхода наконечника из трубы имеется некоторая концентрация напряжений, которая уменьшается, если труба в этой зоне не нарезана. Шаровой палец введён снизу через отверстие, достаточное только для прохода стержня, и поэтому не может выскочить ни в каком случае. Сферические гнёзда прижимаются к шарику винтовой пружиной посредством клиньев, и поэтому в сочленении отсутствует всякое пружинение. Клинья удерживаются снизу чашечкой, которая служит упором для пружины и в свою очередь фиксируется пружинным кольцом. Сверху наконечник закрыт резиновым кольцом, удерживаемым слабой пружиной. Такие наконечники всегда снабжаются маслёнками.

Пружинка, компенсирующая износ шарика или гнезда, расположена внутри шарика, и всё сочленение закрыто штампованной крышкой, которая завальцована в наконечнике. Стержень этого наконечника ввинчен в трубчатую поперечную тягу, имеющую продольную прорезь, хомут и стяжной болт.

 


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тут были комменты. RIP!






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