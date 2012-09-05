Имеется несколько вариантов конструкций стальных картеров задних мостов, изготовляемых холодной штамповкой. Простой штампованный из стали картер. В этой конструкции центральное банджо усилено установкой плотно обжатой стальной внутренней гильзы. Сечение трубчатых боковин картера по мере приближения к центральной части картера увеличивается (медленно в горизонтальной и более быстро в вертикальной плоскости). В переднем фланце центральной части картера предусмотрены прорези, чтобы сделать возможной установку картера дифференциала с коронной шестерней и боковинами чашки дифференциала при минимальном наружном диаметре средней части картера и, следовательно, максимальном просвете между задним мостом и дорогой. Отверстия во внутренней гильзе, через которые проходят полуоси, имеют диаметр немногим больший, чем утолщённые концы полуосей; гильза служит маслозащитной перегородкой. В заднем мосту автомобилей Кадиллак сферическая крышка охватывает всю центральную часть картера. Она приварена к заднему и прикреплена болтами к переднему фланцам и таким образом усиливает картер. Некоторые другие конструкции штампованных картеров также имеют крышку, приваренную к картеру (вместо крепления её болтами). Литые картеры задних мостов.

Для задних мостов тяжёлых грузовых автомобилей имеют широкое применение литые картеры. Литой картер обычно не является цельным, так как в его литую часть с двух сторон запрессованы бесшовные стальные трубы. Как и штампованный картер, он выполнен неразъёмным (типа банджо); корпус дифференциальной передачи крепится в его центральной части болтами. Боковые рукава отливки картера имеют прямоугольное сечение и снабжены внутренними перегородками, которые просверливаются. Для облегчения запрессовки трубы в отливку диаметр участков трубы между опорными шейками выполняется меньшим, чем диаметр последних. Литые рукава картера доходят только до колёсных ступиц, таким образом подшипники колёс монтируются на выступающих концах труб.