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Кому достанется победа?
9 Октября 2020
Теги: авто

Возможно, для вас цифра в пятьдесят стартующих автомобилей и не покажется чем-то уж очень большим, но, поверьте, такого в истории Чемпионатов Украины еще не было ни разу. Все четыре спортивных класса, включая уже практически «усопший» седьмой (двигатели объемом до 1400 куб. см.), на этот раз были заполнены сверх нормы, и, посовещавшись, организаторы пошли на беспрецедентный шаг — отменили ограничение на количество стартующих в гонке машин.

На этот раз предсказать победителей было достаточно сложно. Всего лишь первый старт в году и внушительное число претендентов (включая гостей из Прибалтики), многие из которых пересели на новую технику, делали прогнозы практически невозможными. Впрочем, сомнений в том, что лучшим на финише окажется кто-нибудь из «большой четверки»: Александр Салюк, Валерий Разумовский, Андрей Александров и Владимир Петренко, не высказывал никто. Но кому же из них достанется победа?

Жара

Первый день почти ничего не объяснил. Борьба на трассе была очень плотной, счет шел буквально на сантиметры, а победители на спецучастках сменялись с калейдоскопической быстротой. Даже чаще. На 15 из 18 «допов» за всю гонку тройка лучших результатов умещалась всего в три секунды! Откатав три коротких «пролога» на НСК «Олимпийский» и четыре Полета!


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