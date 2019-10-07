Современные канализационные или же вентиляционные системы требуют регулярного обслуживания. Компания Комсервис предлагает желающим услуги по чистке канализации и вентиляции по наиболее доступным для них тарифам. Такие услуги доступны как в столице, также по всей области. Высококвалифицированные специалисты компании выполняют аварийную и профилактическую прочистку трубопроводов канализационных систем и их диагностику с дальнейшей чисткой. Кроме этого здесь можно заказать чистку вентиляционных систем или же систем кондиционирования.



Комсервис предоставляет свои услуги с 2003 г. Специалисты компании решают любые экстренные или же плановые задачи, вне зависимости от уровня сложности. Благодаря наличию собственного парка специализированной техники, сотрудники работают максимально оперативно, выполняя очистку в короткие сроки. Любой вид описанной выше деятельности осуществляется в соответствии с лицензионной документами. С примерами выполненных работ желающие смогут ознакомиться на веб-сайте компании. Специалисты Комсервис качественно прочистят канализацию, устраняя при этом все засоры.



В услугах подобного характера постоянно нуждаются владельцы частных особняков или же квартир. Профессионалы выполняют прочистку внутренней или же наружной канализации, а также ливневых систем. Они прочистят канализационные трубопроводы, эффективно устраняя при этом любые отложения или же засоры в коллекторах, дренажных сетях, ливневых стоках промышленных и хозяйственно-бытовых объектов. Выполняется подобная прочистка с использованием термохимического, термического, гидродинамического или же механического методов. С каждым заказчиком предварительно согласовывается перечень необходимых работ.



Клиент может заказать в компании приемно-сдаточный контроль. Выполняется он с использованием видеодиагностического оборудования. С помощью специального аппарата оценивается качество выполненных очистных работ внутри канализационного трубопровода. Выполняются такие работы высококвалифицированными специалистами компании, прошедшими соответствующее обучение. Они строго соблюдают требования техники безопасности, охраны труда, а также иные действующие регламенты. В Комсервисе желающие смогут заказать аварийную прочистку канализационного трубопровода. Такое ЧП может произойти в частном особняке, ресторане, квартире или же производственном предприятии. Бригада специалистов выедет на место сразу же после звонка заказчика.

