Современные канализационные или же вентиляционные системы требуют
регулярного обслуживания. Компания Комсервис предлагает желающим услуги по чистке канализации и вентиляции по наиболее доступным для них
тарифам. Такие услуги доступны как в столице, также по всей области.
Высококвалифицированные специалисты компании выполняют аварийную и
профилактическую прочистку трубопроводов канализационных систем и их
диагностику с дальнейшей чисткой. Кроме этого здесь можно заказать
чистку вентиляционных систем или же систем кондиционирования.
Комсервис предоставляет свои услуги с 2003 г. Специалисты компании
решают любые экстренные или же плановые задачи, вне зависимости от
уровня сложности. Благодаря наличию собственного парка
специализированной техники, сотрудники работают максимально оперативно,
выполняя очистку в короткие сроки. Любой вид описанной выше деятельности
осуществляется в соответствии с лицензионной документами. С примерами
выполненных работ желающие смогут ознакомиться на веб-сайте компании.
Специалисты Комсервис качественно прочистят канализацию, устраняя при
этом все засоры.
В услугах подобного характера постоянно нуждаются владельцы частных
особняков или же квартир. Профессионалы выполняют прочистку внутренней
или же наружной канализации, а также ливневых систем. Они прочистят
канализационные трубопроводы, эффективно устраняя при этом любые
отложения или же засоры в коллекторах, дренажных сетях, ливневых стоках
промышленных и хозяйственно-бытовых объектов. Выполняется подобная
прочистка с использованием термохимического, термического,
гидродинамического или же механического методов. С каждым заказчиком
предварительно согласовывается перечень необходимых работ.
Клиент может заказать в компании приемно-сдаточный контроль. Выполняется
он с использованием видеодиагностического оборудования. С помощью
специального аппарата оценивается качество выполненных очистных работ
внутри канализационного трубопровода. Выполняются такие работы
высококвалифицированными специалистами компании, прошедшими
соответствующее обучение. Они строго соблюдают требования техники
безопасности, охраны труда, а также иные действующие регламенты. В
Комсервисе желающие смогут заказать аварийную прочистку канализационного
трубопровода. Такое ЧП может произойти в частном особняке, ресторане,
квартире или же производственном предприятии. Бригада специалистов
выедет на место сразу же после звонка заказчика.