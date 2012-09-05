Изготовленные из композита купели устойчивы к температурным колебаниям и внешним воздействиям. Не требуют особого ухода, подходят для уличной и внутренней установки. Композитная купель для бани представляет собой цельную чашу, герметичность которой исключает вероятность протечек. Она имеет прочный каркас, внешнюю эстетичную отделку под дерево.

Преимущества композитных чаш

Герметичные купели из многослойного композита подходят для обустройства зон отдыха в коммерческих банных комплексах и на частных территориях. Используются для погружения после парной, водных процедур и подводного массажа.

Преимущества композитных чаш:

высокие теплоизоляционные свойства – медленное охлаждение воды сокращает расходы на поддерживающий подогрев;

устойчивость к ультрафиолету, влаге и перепадам температуры – возможна эксплуатация в любой сезон;

легкость удаления загрязнений;

небольшой вес – возможен монтаж на любых основаниях;

устойчивость к повреждениям и гниению – композитный материал устойчив к растрескиванию и царапинам, не подвержен воздействию плесени.

Купели, изготавливаемые в Беларуси компанией «Тихая Гавань», различаются комплектацией. Могут быть дополнены подсветкой и аэромассажем. Также можно купить купель для бани с встроенной печью для подогрева, опцией хромотерапии.

Чаши оснащаются электронными термометрами, гидромассажными форсунками для направленного воздействия (6, 8 или 10 единиц). В комплект входят лестница для удобного входа и крышка для защиты от грязи и осадков.

Выбор купели для бани

Форма и размер – параметры, которые учитывают при покупке. Круглые чаши считаются классическими, обеспечивают равномерное распределение нагрузки и удобство посадки. В зависимости от диаметра вмещают до 6 человек. Высота купели – 110 см. Это стандартный размер для использования на улице и в помещении, который обеспечивает удобный вход.

Перед выбором чаши для внутреннего монтажа оценивается свободное пространство, расстояние до дверных проемов и стен. Рекомендуется предусмотреть запас 60-80 см по периметру для удобства установки, технического обслуживания. Это также обеспечит безопасное перемещение вокруг купели.

При выборе учитывается назначение чаши. Для лечебных и массажных процедур, ледяных ванн подбирается соответствующая комплектация. Круглогодичная эксплуатация на улице требует установки печного подогрева. При заказе купели у производителя «Тихая Гавань» вы можете обсудить детали проекта и подобрать индивидуальное решение под ваши задачи.