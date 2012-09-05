Ежегодно инженеры южнокорейского автомобильного завода Hyundai
представляют на выставках новинки с улучшенными техническими и
дизайнерскими характеристиками. В прошлом году был выполнен рестайлинг
субкомпактного седана - Солярис данного бренда, обновленный вариант
которого сегодня доступен любому автолюбителю. Hyundai Solaris поставляется с разными модификациями двигателя. Всего их четыре -
1.4-литровый с шестью МТ и АТ, а также 1.6-литровый с 6МТ и 6АТ. В
1.4-литровом 6МТ использован движок Каппа MPI, объем которого составляет
1.4 л. Отличается данный вариант экологичностью, выбрасывая в атмосферу
минимальное количество диоксида углерода. Показатель мощности достигает
ста л.с., потребляя при этом не более 7.2 л на каждый пройденные 100
км. А на трассе данный показатель сокращается до 4.2 литров после
пробега ста километров. Предельная скорость модели составляет 185 км/ч.
На разгон требуется около двенадцати сек. В данной комплектации
предусмотрена механическая КПП. Обойдется модель автовладельцам всего
870 ты. руб.
Отличительной особенностью 1.4-литровой 6АТ-модели является наличие
автоматической КПП. Соответственно, обойдется она автолюбителям на 120
тыс. руб. дороже, чем предыдущая комплектация. Оснащается она
аналогичным двигателем, однако показатель расхода топлива увеличен на
0.8 л. В модификациях Солярис с 1.6-литровыми двигателями 6МТ,
использованы агрегаты высокой мощности Гамма MPI. В комплектацию входит
механическая КПП, а показатель максимальной мощности данных агрегатов
достигает 123 л.с. Расход топлива у них аналогичный. Однако показатель
предельной скорости - выше и составляет 193 км/ч. Наиболее дорогой
комплектацией является модель с 1.6-литровым 6АТ-двигателем.
Комплектуется она автоматической КПП. Основной отличительной
особенностью таких моделей считается расход топлива. В городских
условиях на каждые сто километров они сжигают 8.9, а в сельской
местности - 5.3 л. Скоростной максимум моделей составляет 192 км/ч.
Hyundai Solaris сегодня доступен в 7 возможных комплектациях. Базовыми
элементами каждой из них является наличие USB-разъема, рулевых кнопок
управления мультимедиа, складных спинок второго ряда, подогрева наружных
зеркал и передних сидений, сигнализации, задних элекростеклоподъемников
и центрального замка. Все остальные элементы добавляются в зависимости
от выбранной покупателем комплектации. Базовая называется Active и
обойдется автолюбителям 870 тыс. руб. Комплектация является наиболее
простой, объединяющей аудиосистему, четыре динамиков, антенну, стальные
диски, механический КПП и 1.4-литрвый двигатель. Цена комплектации
Active Plus варьируется в диапазоне 951000-1016000 руб. Здесь имеется
подогрев передних кресел, Bluetooth и кондиционер.
Модели специальной серии - 10 лет стоят 991000-1121000 руб и оснащаются
резиновыми ковриками, электроподъемником, дорожным набором, задними
дисковыми тормозами и датчиками парковки, полноразмерной запаской,
задним и центральным подлокотниками, хромированной радиаторной решеткой,
USB-разъемом и четырьмя динамиками. Комплектация комфорт
(996000-1061000 руб.) объединяет 6 динамиков, 4.2-дюймовую панельный
прибор марки Supervision, стальные диски, круиз-контроль, аудио-систему,
которую можно интегрировать со смартфонов и др. Модификации Elegance
имеет максимальное оснащение и поставляется только с 1.6-литровым
агрегатом. Также доступна комплектация специальной серии под названием
PROSAFETY. Такие модели стоят 1.3 миллионов руб и считаются самыми
дорогими.