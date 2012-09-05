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Комплектация Hyundai Solaris
30 Июня 2021
Теги: авто

Ежегодно инженеры южнокорейского автомобильного завода Hyundai представляют на выставках новинки с улучшенными техническими и дизайнерскими характеристиками. В прошлом году был выполнен рестайлинг субкомпактного седана - Солярис данного бренда, обновленный вариант которого сегодня доступен любому автолюбителю. Hyundai Solaris поставляется с разными модификациями двигателя. Всего их четыре - 1.4-литровый с шестью МТ и АТ, а также 1.6-литровый с 6МТ и 6АТ. В 1.4-литровом 6МТ использован движок Каппа MPI, объем которого составляет 1.4 л. Отличается данный вариант экологичностью, выбрасывая в атмосферу минимальное количество диоксида углерода. Показатель мощности достигает ста л.с., потребляя при этом не более 7.2 л на каждый пройденные 100 км. А на трассе данный показатель сокращается до 4.2 литров после пробега ста километров. Предельная скорость модели составляет 185 км/ч. На разгон требуется около двенадцати сек. В данной комплектации предусмотрена механическая КПП. Обойдется модель автовладельцам всего 870 ты. руб.

Отличительной особенностью 1.4-литровой 6АТ-модели является наличие автоматической КПП. Соответственно, обойдется она автолюбителям на 120 тыс. руб. дороже, чем предыдущая комплектация. Оснащается она аналогичным двигателем, однако показатель расхода топлива увеличен на 0.8 л. В модификациях Солярис с 1.6-литровыми двигателями 6МТ, использованы агрегаты высокой мощности Гамма MPI. В комплектацию входит механическая КПП, а показатель максимальной мощности данных агрегатов достигает 123 л.с. Расход топлива у них аналогичный. Однако показатель предельной скорости - выше и составляет 193 км/ч. Наиболее дорогой комплектацией является модель с 1.6-литровым 6АТ-двигателем. Комплектуется она автоматической КПП. Основной отличительной особенностью таких моделей считается расход топлива. В городских условиях на каждые сто километров они сжигают 8.9, а в сельской местности - 5.3 л. Скоростной максимум моделей составляет 192 км/ч.

Hyundai Solaris сегодня доступен в 7 возможных комплектациях. Базовыми элементами каждой из них является наличие USB-разъема, рулевых кнопок управления мультимедиа, складных спинок второго ряда, подогрева наружных зеркал и передних сидений, сигнализации, задних элекростеклоподъемников и центрального замка. Все остальные элементы добавляются в зависимости от выбранной покупателем комплектации. Базовая называется Active и обойдется автолюбителям 870 тыс. руб. Комплектация является наиболее простой, объединяющей аудиосистему, четыре динамиков, антенну, стальные диски, механический КПП и 1.4-литрвый двигатель. Цена комплектации Active Plus варьируется в диапазоне 951000-1016000 руб. Здесь имеется подогрев передних кресел, Bluetooth и кондиционер.

Модели специальной серии - 10 лет стоят 991000-1121000 руб и оснащаются резиновыми ковриками, электроподъемником, дорожным набором, задними дисковыми тормозами и датчиками парковки, полноразмерной запаской, задним и центральным подлокотниками, хромированной радиаторной решеткой, USB-разъемом и четырьмя динамиками. Комплектация комфорт (996000-1061000 руб.) объединяет 6 динамиков, 4.2-дюймовую панельный прибор марки Supervision, стальные диски, круиз-контроль, аудио-систему, которую можно интегрировать со смартфонов и др. Модификации Elegance имеет максимальное оснащение и поставляется только с 1.6-литровым агрегатом. Также доступна комплектация специальной серии под названием PROSAFETY. Такие модели стоят 1.3 миллионов руб и считаются самыми дорогими.

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