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Комплексные мастерские
13 Октября 2017
Теги: авто

В качестве характерной тенденции следует указать на значительное сокращение за последние годы так называемых комплексных мастерских и увеличение количества специализированных мастерских: с 1963 по 1967 г. число комплексных мастерских сократилось на 20%, а специализированных увеличилось на 24%.

В результате общее количество мастерских составляло: 1958 г. — 136522; 1963 г.— 114 459; 1972 г,— 127203. Среди специализированных особенно быстро увеличивается количество кузовных мастерских, что вызвано ростом числа столкновений автомобилей, и шиноремонтных мастерских. С 1954 по 1970 г. число кузовных мастерских возросло практически в 2 раза. Среди специализированных мастерских распределение такое: кузовные — 39%;

Рост числа дорожных происшествий привел к развитию сети специализированных мастерских, ремонтирующих автомобили после аварии. Более 5 тыс. подобных мастерских объединены корпорацией «Америкен Вэй интернейшнл», которая проводит общую политику в области оснащения, механизации, норм, методов контроля. Обычно корпорация строит мастерскую и продает или сдает ее в аренду. Мастерская, имеющая пять рабочих, обеспечивает чистый доход в среднем 30 тыс. долл, в год, а 10 рабочих 70 тыс. долл, при работающем владельце и 60 тыс. долл, при наемном руководителе.

 


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тут были комменты. RIP!






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