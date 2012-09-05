Реализация компьютерной, мобильной техники и высококачественных комплектующих является основной сферой деятельности КопьютерМаркет. Наш интернет магазин комплектующих предлагает заинтересованной клиентуре богатейший выбор оригинальных деталей для любой перечисленной выше техники. Здесь вы сможете заказать планшеты разной модификации разных известнейших брендов. Онлайн-магазин работает на отечественном рыке уже 23 года, занимая лидирующие позиции по продажам. Обслуживается он несколькими сотнями высококвалифицированных специалистов. А каталожном списке КомпьютерМаркет представлено более семидесяти тыс. товарных позиций.



Онлайн-магазин имеет пункты выдачи по всей России. Благодаря прямому партнерскому сотрудничеству с ведущими производителями достигается наиболее оптимальный уровень цен на товары. Кроме этого КомпьютерМаркет имеет отработанные схемы по доставке, а для потенциальных покупателей здесь действует программа лояльности. Компания активно развивается, стремясь достичь максимального удобства при обслуживании клиентуры. Судя по онлайн-каталогу КомпьютерМаркет можно назвать гипермаркетом. Здесь для посетителей подготовлено более двадцати товарных категорий, по которым распределены десятки тысяч разнообразных товаров.



Компьютер Маркет не ограничивается одним направлением. Здесь представлены товары для различных сфер, в том числе компьютеры с комплектующими и расходные материалы, необходимые для оргтехники. Кроме этого онлайн-магазин предлагает заинтересованным заказчикам товары для ведения бизнеса, садовых работ, отделки или же строительства. Компания не пользуется посредническими услугами, поэтому ценники здесь наиболее низкие на всем отечественном рынке. Среди брендов, которые поставляют онлайн-магазину технику, необходимо выделить Бош, Apple, Самсунг, LG и Асус. КомпьютерМаркет имеет собственное складское хозяйство, благодаря которому значительно упрощается и ускоряется отгрузка заказов, в том числе оптовых. Умеет компания ценить и благодарных заказчиков, выплачивая им 250 рублей за отзыв положительного характера. Если вы не можете самостоятельно разобраться в предлагаемых товарах и подобрать подходящее оборудование или же комплектующие, можете воспользоваться консультационными услугами высококвалифицированных сотрудников онлайн-магазина, имеющих профильное образование и многолетний практический опыт в сфере реализации электротехники.

