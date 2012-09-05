Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Компьютер лучше инспектора?




Компьютер лучше инспектора?
27 Января 2023
Теги: авто

Техосмотр в ГАИ скоро будет проходить совершенно по-новому. Привычного инспектора сменит компьютер. Система инструментального контроля автомобилей, находящихся в эксплуатации, позволит значительно сократить время и деньги, затрачиваемые на эту процедуру. 

Специалисты уже давно указывают, что прежние методы техосмотра совершенно устарели, а нарушения при этом столь многочисленны, что для многих автовладельцев проще купить талон, чем проходить осмотр.

МВД в содружестве с Госстандартом и Минтрансом уже ведет разработку этой новой системы. Оснащенный специальным диагностическим оборудованием компьютер будет отныне проверять техническое состояние автомобиля. Предполагается, что это исключит возможность субъективного влияния инспектора ГАИ.

Главное при проведении компьютерного техосмотра — проконтролировать безопасность автомобиля. Система проверит, как работают руль, тормоза, свет и шины.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
«Москвич» в московских руках... - . (+100)
На рынке внедорожников... - . (+167)
Время менять шины!... - . (+187)
Фронтальные погрузчики XCMG... - . (+238)
Сбежавший покупатель... - . (+308)
Сбер Автоподписка... - . (+295)
Новая тактика General Motors... - . (+222)
Покупка автомобиля с пробегом ... - . (+224)
Что нужно знать получателям де... - . (+273)
Принципы эргономики и пассивно... - . (+518)
Маневрирование машины - что ну... - . (+295)
Экипировка для автоспорта... - . (+248)
Льготы к летнему сезону... - . (+239)
Маневрирование машины... - . (+265)
Регистрация авто... - . (+253)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке