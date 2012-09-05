Техосмотр в ГАИ скоро будет проходить совершенно по-новому. Привычного инспектора сменит компьютер. Система инструментального контроля автомобилей, находящихся в эксплуатации, позволит значительно сократить время и деньги, затрачиваемые на эту процедуру.

Специалисты уже давно указывают, что прежние методы техосмотра совершенно устарели, а нарушения при этом столь многочисленны, что для многих автовладельцев проще купить талон, чем проходить осмотр.

МВД в содружестве с Госстандартом и Минтрансом уже ведет разработку этой новой системы. Оснащенный специальным диагностическим оборудованием компьютер будет отныне проверять техническое состояние автомобиля. Предполагается, что это исключит возможность субъективного влияния инспектора ГАИ.

Главное при проведении компьютерного техосмотра — проконтролировать безопасность автомобиля. Система проверит, как работают руль, тормоза, свет и шины.