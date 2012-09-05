Мобильные здания и сооружения сегодня используются в самых разных целях и отраслях промышленности и востребованы во всех регионах нашей страны. Благодаря этой технологии стало возможно быстрое возведение комфортных для проживания построек. Мы поставляем конструкции в готовом виде, что существенно ускоряет сроки ее монтажа. Теперь можно буквально за несколько часов установить строительные бытовки, мобильные киоски и пункты охраны, а за пару дней осуществляется возведение трехэтажной модульной конструкции из нескольких блок контейнеров.

Одно из главных преимуществ, которыми обладают мобильные сооружения, является доступная цена. Это связано с относительной простотой технологии, доступностью материалов и многолетним сотрудничеством нашей компании с крупнейшими поставщиками стройматериалов, что позволяет предлагать мобильные постройки по низкой цене.

Широкие возможности отделки конструкции позволяют использовать их для обеспечения комфортного временного проживания с учетом климатических особенностей любого региона. Мы предлагаем утепленные мобильные здания, способные выдержать любые морозы. Для построек предназначенных для особенно холодных погодных условий, производится двойное покрытие пола и потолка, а также дополнительное утепление стен минеральной ватой или стекловолокном. Предусмотрено также множество вариаций внешней отделки, например, металлический сайдинг, оцинкованный лист, деревянная или пластиковая вагонка, а также другие материалы.

Компания Завод Бытовых Конструкций реализует широкий ассортимент продукции. Одно из ключевых направлений нашей работы – производство мобильных зданий бытовок для производственных и бытовых целей. В этих мобильных быстровозводимых постройках возможно временное размещение персонала, например при строительстве или проведении геологических изысканий, или организация поста охраны, санитарного или складского помещения. Бытовки выпускаются в нескольких вариациях – из дерева, металла и на специальных шасси для транспортировки обычным транспортом. Для хранения оборудования используются здания мобильные инвентарные, которые могут быть оборудованы специальными решетками и замками.

Блок контейнеры аналогичны металлическим бытовкам по своим характеристикам, однако за счет специального стального каркаса и прямоугольной формы обладают увеличенной прочностью. Эти мобильные здания контейнерного типа применяются также при возведении модульных строений.

Вагон дома представляют собой еще один доступный вариант строения для временного размещения персонала. Они могут использоваться также для мастерских, офисных помещений, столовых и душевых. Конструкция данного типа постройки, также как и контейнеров и бытовок, предусматривает возможность установки окон, дверей и внутренних перегородок.

Мы осуществляем возведение модульных зданий, которые оптимально подходят для размещения большого количества персонала, офисных или торговых помещений. Особенно ценится устойчивость этих конструкций к любым атмосферным явлениям и капризам погоды, что позволяет использовать мобильные модульные здания при строительстве вахтенных поселков в условиях Крайнего Севера.

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