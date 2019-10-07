Компания ТракторШина сегодня занимает лидирующие позиции на
отечественном рынке в сегменте шин для погрузчиков и другой спецтехники.
Здесь можно заказать шины для вилочных погрузчиков разных размеров.
Они отличаются стойкостью к воздействиям рабочих покрытий и
гарантированной прочностью. Все товарные позиции подобного рода собраны в
категории "вилочные погрузчики. Каждый комплект имеет краткую
инструкцию, ознакомление с которой поможет заинтересованным посетителям в
выборе. Прежде всего необходимо подобрать изделия с учетом рабочих
покрытий, на которых планируется использование погрузчиков. Шины,
которые используются на асфальте, грунте или же бетоне отличаются друг
от друга.
Важным параметром также считается величина протектора, которая
выбирается с учетом массы имеющейся техники. Устойчивость шин к проколам
или же порезам определяется в зависимости от состава резины и каркаса. А
размер самой шины предопределяет расход топлива и маневренность
погрузчика. Нельзя превышать допустимые нагрузки. В противном случае
произойдет преждевременный износ и образование так называемых грыж.
Качество амортизации продлевает эксплуатационный срок подвески.
ТракторШина предлагает продукцию проверенных и надежных производителей.
Среди них необходимо выделить индийскую компанию EMRALD. Репутация этого
бренда очень высокая. Поставляет она надежные комплекты по наиболее
доступной стоимости. Особенно следует выделить стандартные комплекты шин
GRECKSTER GOLD и GRECKSTER, которые можно эксплуатировать десять часов в
сутки, не беспокоясь об их состоянии. Еще дольше можно пользоваться
шинами премиального комплекта EMPOWER. Также компания предлагает большой
выбор пневматических и цельнолитых шин с пятилетней гарантией.
ТракторШина уже более десяти лет сотрудничает с ведущими американскими и
азиатскими производителями. Доставка товара выполняется по всей стране.
В этом помогает сотрудничество с транспортными компаниями,
доставляющими комплекты без малейших повреждений и максимально
оперативно. Интернет-магазин компании имеет складские хозяйства в разных
частях страны. Благодаря отказу от услуг перекупщиков шины в
ТракторШине являются минимальными и устанавливаются производителями.
Кроме этого клиенты, зарегистрированные в интернет-магазине могут
рассчитывать на десятипроцентную скидку.