Компания ТракторШина сегодня занимает лидирующие позиции на отечественном рынке в сегменте шин для погрузчиков и другой спецтехники. Здесь можно заказать шины для вилочных погрузчиков разных размеров. Они отличаются стойкостью к воздействиям рабочих покрытий и гарантированной прочностью. Все товарные позиции подобного рода собраны в категории "вилочные погрузчики. Каждый комплект имеет краткую инструкцию, ознакомление с которой поможет заинтересованным посетителям в выборе. Прежде всего необходимо подобрать изделия с учетом рабочих покрытий, на которых планируется использование погрузчиков. Шины, которые используются на асфальте, грунте или же бетоне отличаются друг от друга.



Важным параметром также считается величина протектора, которая выбирается с учетом массы имеющейся техники. Устойчивость шин к проколам или же порезам определяется в зависимости от состава резины и каркаса. А размер самой шины предопределяет расход топлива и маневренность погрузчика. Нельзя превышать допустимые нагрузки. В противном случае произойдет преждевременный износ и образование так называемых грыж. Качество амортизации продлевает эксплуатационный срок подвески. ТракторШина предлагает продукцию проверенных и надежных производителей.



Среди них необходимо выделить индийскую компанию EMRALD. Репутация этого бренда очень высокая. Поставляет она надежные комплекты по наиболее доступной стоимости. Особенно следует выделить стандартные комплекты шин GRECKSTER GOLD и GRECKSTER, которые можно эксплуатировать десять часов в сутки, не беспокоясь об их состоянии. Еще дольше можно пользоваться шинами премиального комплекта EMPOWER. Также компания предлагает большой выбор пневматических и цельнолитых шин с пятилетней гарантией. ТракторШина уже более десяти лет сотрудничает с ведущими американскими и азиатскими производителями. Доставка товара выполняется по всей стране. В этом помогает сотрудничество с транспортными компаниями, доставляющими комплекты без малейших повреждений и максимально оперативно. Интернет-магазин компании имеет складские хозяйства в разных частях страны. Благодаря отказу от услуг перекупщиков шины в ТракторШине являются минимальными и устанавливаются производителями. Кроме этого клиенты, зарегистрированные в интернет-магазине могут рассчитывать на десятипроцентную скидку.

