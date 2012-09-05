Сегодня ТракЕвроОйл является динамично развивающейся компанией, которая занимается перевозкой и поставками различных продуктов нефтехимии и нефтепродуктов в различные части страны. Она пользуется заслуженным доверием клиентов и предоставляет им качественный сервис. Компания является энергичным целеустремленным партнером любого клиента. Она активно развивает свою дистрибуцию. Для этого используется логистическая сеть собственной разработки. ТракЕвроОйл является поставщиком оптовых партий ГСМ и нефтепродуктов высочайшего качества, которые получает от надежных и проверенных поставщиков. Любой вид топлива, предлагаемый компанией, полностью соответствует стандартам ГОСТ. Они проходят строжайший лабораторный контроль.



Бензин оптом в ТракЕвроОйл можно заказать по наиболее приемлемым ценам. Это обусловлено прямым сотрудничеством с надежными производителями. Однако основным преимуществом компании является развитая и оптимальная сеть логистики. Ежедневно высококвалифицированные специалисты компании работают над ее усовершенствованием и устранением даже малейших недочетов. Любые заказчики, интересующиеся покупкой и транспортировкой нефтехимии или же нефтепродуктов могут смело обращаться в ТракЕвроОйл. Это позволит получить нужные продукты максимально оперативно, по выгодной стоимости. На качество нефтепродуктов компания предоставляет гарантии.



ТракЕвроОйл имеет пятилетний опыт работы на отечественном рынке. За пройденные годы было обслужено более 1100 крупных заказчиков, которые не скрывают своего довольства. Все операции компания выполняет вовремя, не пользуясь никакими "серыми" схемами. Перевозки выполняются на собственном автотранспорте компании. Поэтому она никак не зависит от посредников. Автопарк ТракЕвроОйл насчитывает 458 газовозов и бензовозов. Доставка выполняется в любую точку страны, а также ближнего зарубежья. Команда профессионалов компании разработала собственную автоматизированную логистическую программу. Благодаря ей за пройденные годы удалось транспортировать более 4-х млн тонн ГСМ.



Благодаря наличию собственного автопарка бензовозов ТракЕвроОйл предоставляет потенциальной клиентуре возможность оперативной доставки топлива даже в наиболее отдаленные уголки страны. Никаких временных ограничений для оформления таких онлайн-заказов здесь нет. Для обеспечения максимальной рентабельности услуги опытные логисты компании подбирают маршрут, который будет наиболее оптимальным по километражу. Это позволяет минимизировать транспортные затраты заказчиков. Здесь ценят профессионализм и стабильность. Поэтому каждый заказчик может рассчитывать на максимальную ответственность сотрудников компании. Благодаря четкости и слаженности действий команды достигается высочайший уровень обслуживания. Поэтому многие заказчики становятся постоянной клиентурой ТракЕвроОйл, пользуясь всеми благами. которые предлагает эта компания.

