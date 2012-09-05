Транспортировка грузов с помощью морских 40-футовых контейнеров от
компании Терминал отличается удобством и доступной стоимостью. Это
удобные и прочные изделия, выдерживающие огромные нагрузки. В Terminal
желающие могут заказать морские контейнеры 40 футов лучшего качества.
Они более надежные и долговечные в сравнении с аналогами других
поставщиков. В компании можно заказать морские сорокафутовые контейнеры
разных видов и характеристик. Здесь на продажу представлены образцы со
съемными крышами, увеличенной высотой, стандартных габаритов, широкие
или высокие контейнеры максимальных объемов. Для транспортировки
негабаритных грузов можно заказать специальные платформы.
Также Терминал предлагает изотермические и рефрижераторные контейнеры
стандартных объемов и размеров. Первые работают, как термосы. А
рефрижераторные образцы используются для транспортировки скоропортящихся
грузов. В них можно поддерживать заданную температуру. Среди
преимуществ морских 40-футовых контейнеров следует выделить отличную
грузоподъемность, надежную защиту от влаги, пыли, солнечных лучей, грязи
или пыли. Установить их можно поэтажно. Загружаются/выгружаются они
легко, без особых усилий. Благодаря использованию металлических стенок
производитель добился максимальной прочности и надежности конструкций.
Они безопасный при транспортировке. Получить контейнеры можно любым
удобным для заказчика способом - морем или же морским транспортом.
Используются 40-футовые морские контейнеры в разных областях. Они
позволяют транспортировать крупногабаритные грузы, а также хранить
продукцию или товары. При необходимости возможно переустройство
контейнеров в хозяйственные, жилые или же коммерческие объекты. Данные
конструкции также можно использовать в качестве помещений для установки
разного стационарного оборудования, в том числе и для дизельных
генераторов. Компания Terminal предлагает своим заказчикам ряд
преимуществ. К задачам клиентов здесь подходят комплексно, придерживаясь
принципов прозрачности на каждом этапе сотрудничества.
Терминал имеет развитую партнерскую сеть, которая объединяет надежных финансово-устойчивых контрагентов. Благодаря этому обеспечивается своевременная и качественная перевозка как пустых, также загруженных морских контейнеров. Кроме этого заказчики могут воспользоваться дополнительными услугами компании. Среди них необходимо выделить техобслуживание и профессиональный ремонт контейнеров вместе с их покраской. Здесь же выполняется внутренняя или же наружная мойка конструкций подобного типа. В случае необходимости сотрудники компании выполняют ручную или же механическую перегрузку для транспортировки на склады, а также взвешивание и маркировку грузов.