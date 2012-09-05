Транспортировка грузов с помощью морских 40-футовых контейнеров от компании Терминал отличается удобством и доступной стоимостью. Это удобные и прочные изделия, выдерживающие огромные нагрузки. В Terminal желающие могут заказать морские контейнеры 40 футов лучшего качества. Они более надежные и долговечные в сравнении с аналогами других поставщиков. В компании можно заказать морские сорокафутовые контейнеры разных видов и характеристик. Здесь на продажу представлены образцы со съемными крышами, увеличенной высотой, стандартных габаритов, широкие или высокие контейнеры максимальных объемов. Для транспортировки негабаритных грузов можно заказать специальные платформы.



Также Терминал предлагает изотермические и рефрижераторные контейнеры стандартных объемов и размеров. Первые работают, как термосы. А рефрижераторные образцы используются для транспортировки скоропортящихся грузов. В них можно поддерживать заданную температуру. Среди преимуществ морских 40-футовых контейнеров следует выделить отличную грузоподъемность, надежную защиту от влаги, пыли, солнечных лучей, грязи или пыли. Установить их можно поэтажно. Загружаются/выгружаются они легко, без особых усилий. Благодаря использованию металлических стенок производитель добился максимальной прочности и надежности конструкций. Они безопасный при транспортировке. Получить контейнеры можно любым удобным для заказчика способом - морем или же морским транспортом.



Используются 40-футовые морские контейнеры в разных областях. Они позволяют транспортировать крупногабаритные грузы, а также хранить продукцию или товары. При необходимости возможно переустройство контейнеров в хозяйственные, жилые или же коммерческие объекты. Данные конструкции также можно использовать в качестве помещений для установки разного стационарного оборудования, в том числе и для дизельных генераторов. Компания Terminal предлагает своим заказчикам ряд преимуществ. К задачам клиентов здесь подходят комплексно, придерживаясь принципов прозрачности на каждом этапе сотрудничества.



Терминал имеет развитую партнерскую сеть, которая объединяет надежных финансово-устойчивых контрагентов. Благодаря этому обеспечивается своевременная и качественная перевозка как пустых, также загруженных морских контейнеров. Кроме этого заказчики могут воспользоваться дополнительными услугами компании. Среди них необходимо выделить техобслуживание и профессиональный ремонт контейнеров вместе с их покраской. Здесь же выполняется внутренняя или же наружная мойка конструкций подобного типа. В случае необходимости сотрудники компании выполняют ручную или же механическую перегрузку для транспортировки на склады, а также взвешивание и маркировку грузов.