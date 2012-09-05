«ПарОпт» - это молодое, но достаточно надежное предприятие, которое занимается продажей очень востребованной на сегодняшний день продукции, а именно жижи оптом .

Жижа – это жидкость, необходимая для электронной сигареты, которая обладает различными ароматами и вкусами, а при испарении преобразуется в густой дым. У нашей компании в наличии всегда есть жижа в большом ассортименте. Количество товарных позиций превышает 1000 единиц от 20 разных производителей. Вы можете приобрести как готовые смеси, так и все необходимое для создания собственного вкусового микса. В «ПарОпт» продукция только наивысшего качества, от зарекомендовавших себя производителей, как отечественных, так и иностранных. У нас вы найдете оригинальные вкусы десертов, освежающих фруктов, мороженого и многие другие.

Если у вас возникнут сложности с выбором жижи, команда «ПарОпт» окажет вам помощь и произведет бесплатные консультации по интересующему вас продукту. Мы сможем подобрать товар под обозначенный вами бюджет, а также разобраться со вкусами, ведь при таком количестве товарных позиций от разных производителей не сложно запутаться. Нашей целью является понимание ваших потребностей, чтобы предоставить вам наиболее подходящее и выгодное решение, которое позволит вам осуществить успешную реализацию приобретенного товара.

«ПарОпт» работает напрямую с производителями, что позволяет нам предлагать не просто низкие цены, а цены производителей, а это, в свою очередь, является огромным преимущество для развития нового или уже существующего бизнеса.

Предоставленные в нашем прайс-листе жижи оптом разделены на три ценовых сегмента, эконом, средний и премиум. С прайс-листом вы можете подробно ознакомиться у нас на сайте, а также найти дополнительную информацию по интересующим вас вопросам.

Наша компания работает в течение 6 дней в неделю, а наличие складского помещения позволяет осуществить быструю доставку до дверей вашего вейп-шопа, вейп-бара совершенно бесплатно на следующий день после оформления заказа. Для клиентов из регионов доставка будет осуществлена через наиболее удобную для вас транспортную компанию, а из-за компактности емкостей с жижами для электронных сигарет и отсутствия особых условий хранения расходы на логистику будут минимальными.

Сотрудничая с компанией «ПарОпт» вы приобретете верного партнера, который поможет вам занять и удержать достойные позиции на, продолжающем свое интенсивное развитие, рынке электронных сигарет.